Click Impresso investe em novas lojas na Capital

A Click Impresso, empresa do grupo Impresul, está expandindo o número de lojas em Porto Alegre. O investimento é de R$ 1,5 milhão em três unidades, nas avenidas Protásio Alves, Wenceslau Escobar e Assis Brasil.

De acordo com o empresário Fernando Garbarski, proprietário da Click Impresso, devem ser inauguradas mais duas lojas na Capital (2021) e outras três, na Grande Porto Alegre (no 1º trimestre de 2022). "A perspectiva é de um investimento de mais de R$ 3 milhões e a criação de 40 postos de empregos", informa.

Os novos pontos têm como inspiração a primeira loja física, criada em 2016 na avenida Nilo Peçanha, 2.469, na Capital. A iniciativa reúne modernas instalações, maquinário e a prestação de serviços voltado à produção de materiais gráficos de diversos portes. A ideia é atender as necessidades dos clientes de modo presencial e virtual.

Segundo Garbarski, a empresa está sempre em sintonia com o mercado e na constante busca pela inovação. Como exemplo, o empresário cita a inauguração, na quarta-feira passada, de unidade na avenida Assis Brasil, 3.205, que possui drive-thru, similar ao modelo de lojas de fast food. "O cliente para o carro em frente à cabine de atendimento e solicita o serviço. A execução do trabalho é feita na hora e a pessoa recebe a cópia em mãos, sem a necessidade de estacionar. Nenhuma outra gráfica oferece um serviço como esse no Rio Grande do Sul", destaca.

A empresa gaúcha conta com um dos maiores parques gráficos do Sul do Brasil, podendo produzir desde pequenas demandas para clientes finais ou profissionais liberais, até grandes volumes para o segmento corporativo. O empresário detalha que são oferecidos ao mercado mais 700 produtos personalizados. "A Click Impresso conta com diversidade de materiais tais como comunicação visual, gigantografia, serigrafia, impressão offset e digital, brindes em sublimação, corte e impressão a laser, entre outros".

Garbarski diz que a empresa oferece também soluções B2B para integração com outras plataformas de e-commerce. Isto, segundo ele, proporciona agilidade na geração de pedidos dos parceiros. "Possuímos um completo e-commerce, possibilitando não só (trâmite) de encomenda e do acompanhamento de pedidos de modo online, mas em relação a orçamento e compra de materiais customizados e fora do catálogo", informa.

O empresário destaca que a Click Impresso possui um sistema que informa em tempo real o status dos pedidos dos clientes. "Uma vantagem é o monitoramento de todas as etapas da produção. Isto reforça a relação com o cliente, oferecendo transparência e segurança na execução dos trabalhos".

A empresa realiza também trabalhos em tecido ou material sintético impressos em FineArt (alto resolução de qualidade de impressão, usado para produção de quadros e adesivos de parede) com diversos tipos de acabamento e molduras. No segmento de decoração, possui vasto catálogo de papel de parede, com artes personalizadas ou até mesmo com texturas para as mais diversas aplicações e simulações.