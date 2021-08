Grupo Troca inaugura novo complexo em SP

A inauguração de um novo complexo em Guarulhos, na Grande São Paulo, é mais um esforço empreendedor do Grupo Troca Logística. A empresa, com quase três décadas de existência, tem sua sede no Rio Grande do Sul e atua em segmentos como metalmecânico, insumos para indústria, têxtil, plásticos e, fortemente, nos canais coureiro-calçadista e fármaco.

O empreendimento conta com 48 docas no sistema cross docking, que facilita, principalmente, as operações voltadas à separação e redistribuição de cargas para os destinos finais. De acordo com o diretor-presidente do Grupo, Delmar Albarello, as estações destinadas ao processo de carga e descarga cruzada dão mais agilidade aos processos internos e oferecem ganhos ao cliente, como a diminuição de prazos de entrega das mercadorias.

Albarello informa que a nova sede ocupa 17 mil metros quadrados de área sendo que, deste total, 7.600 metros quadrados são de área construída. Ele diz que o empreendimento passa a servir com um importante apoio para o Grupo, e é uma peça fundamental na expansão da capacidade de escoamento das mercadorias para as demais filiais. A iniciativa dinamiza a atuação da empresa junto às suas nove unidades e, em especial, para as regiões Sul e Nordeste.

Segundo Albarello, com essa unidade, o Grupo obtém ainda mais agilidade nas operações em atendimento à região Sudeste, incluindo os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. "Em 2020, a empresa passou a oferecer também o transporte aéreo para todo o Brasil em complementação ao rodoviário, feito por meio de uma frota de mais de 200 veículos próprios e 100% rastreados." O empresário também lembra que, de janeiro a julho deste ano, foram feitos investimentos na aquisição de mais 40 novos caminhões, distribuídos entre veículos de médio porte, destinados à coleta e entrega, e carretas, para transferências interestaduais.

Sobre as carretas, ele complementa: "há uma alta tecnologia embarcada e o destaque especial é a suspensão pneumática de última geração, que dá mais estabilidade no transporte das cargas, garantindo a integridade das remessas". O Grupo Troca conta ainda com todas as certificações legais para o transporte de mercadorias dos mais variados segmentos de indústria e varejo, e a credencia a fazer, inclusive, a carga de medicamentos e de insumos farmacêuticos, além de testes laboratoriais, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), maquinários e itens hospitalares, entre outros.

A nova sede vem somar à estratégia da empresa que, em 2020, teve crescimento na ordem de 21% em relação a 2019, e, para 2021, projeta encerrar o ano com incremento de 25% em seu faturamento.

A matriz fica em Porto Alegre, junto de sua filial na Capital. As demais estão nas cidades de Campo Bom e Canela (RS); em Franca, Campinas e Ribeirão Preto (SP); em Senador Pompeu, no Ceará, além do Rio de Janeiro.