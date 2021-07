Condomínio aeronáutico inova conceito construtivo

Um condomínio aeronáutico, nos moldes "Fly-inn Community", muito utilizado nos Estados Unidos, já é uma realidade no Rio Grande do Sul. No Brasil, esse novo conceito está em prática em São Paulo e no Paraná. No momento, no Rio Grande do Sul, no condomínio foram construídos dois hangares e um terceiro está em fase de obras no Aeródromo de Águas Claras, em Viamão. Esse modelo de empreendimento é o primeiro do gênero no Estado. Já o conceito "Fly-inn Community" consiste na criação de um local diferenciado para aquelas pessoas que têm ou gostam de aviões. Ou seja, elas podem construir nesse condomínio as suas casas com espaço próprio para guardar os seus aviões.

Um marco para o Estado foi a criação do primeiro polo aeronáutico do Rio Grande do Sul, por meio de uma lei municipal de Viamão de 2020. Agora, o condomínio aeronáutico também irá compartilhar a presença de fábricas, empresas e lojas para atender a esse segmento.

De acordo com Ondino Dutra, idealizador e fundador do condomínio, o objetivo é criar esse ambiente diferenciado para quem gosta e deseja desfrutar de um aeródromo eficiente e mais ainda, com capacidade de se desenvolver com um polo.

Dutra explica que a área do condomínio é de 30 hectares e foi adquirida em 2015. Ele cita que, em 2018, o empreendimento foi inaugurado e atualmente conta com 16 associados, além dele.

Cada associado pode construir as suas residências e hangares, tudo com acesso à pista do aeródromo. Ele salienta que as edificações obedecem aos padrões construtivos de acordo com o que determina a lei em Viamão. Segundo o empresário, tais exigências não são difíceis de serem cumpridas.

Com relação ao aeródromo, Dutra detalha que o local tem capacidade de operar com aviões de até 15 lugares e também tem estrutura para funcionar no período noturno. O empreendedor chama a atenção para esse fato, destacando que é o único aeródromo civil na Região Metropolitana, além do Aeroporto Internacional Salgado Filho, com capacidade para funcionar à noite.

Dutra comenta que o local também conta com hangar-casa, um ponto de abastecimento de aeronaves e uma sala de recepção/salão de festas. Ele diz que ainda há 12 hectares para novos projetos de expansão. Segundo ele, há espaços de 960 até 3.800 metros quadrados de área, com preço médio de

R$ 380 mil.

Hoje, ocupam o condomínio três comandantes de aeronaves, que vêm do Oriente Médio, pessoas e aviadores de Porto Alegre e Região Metropolitana, além de um piloto de Santa Vitória do Palmar. O condomínio está a 35 quilômetros de Porto Alegre e pode ser acessado pela ERS-040.

