Fröhlich renova sua frota com mais 10 de caminhões

A Fröhlich, distribuidora atacadista gaúcha com sede em Ivoti, adquiriu 10 novos caminhões. As aquisições fazem parte de uma série de investimentos para o aprimoramento da produção interna e da distribuição dos produtos marca própria e de atacado, que são entregues em mais de 13 mil pontos de venda no Rio Grande do Sul.

Esses novos veículos passam a integrar a frota da Fröhlich, que conta hoje com 80 caminhões próprios. "As aquisições têm como objetivo a renovação da frota para o aumento de produtividade, economia e redução do impacto ambiental. Garantimos dessa forma a qualidade do nosso serviço de entrega, diferencial muito valorizado por nossos clientes dos segmentos de varejo e foodservice", explica Lauro Carlos Fröhlich, diretor presidente da empresa.

Já Sibele Fröhlich Führ, diretora de marketing da empresa, informa que a Fröhlich também fez investimentos em maquinário para garantir o aprimoramento dos produtos das marcas próprias. Entre as inovações, segundo a diretora, duas trouxeram aperfeiçoamento na produção de linhas de grãos da Fritz & Frida. "A linha de feijões, que inclui os feijões preto, vermelho, carioca e branco, ganhou uma nova selecionadora de grãos, que utiliza válvulas, sensores óticos e câmeras tricromáticas para uma maior precisão na seleção dos grãos, tornando o processo mais rápido e eficiente", explica.

Sibele diz que o equipamento importado possui tecnologia de ponta e, desde o início de suas atividades, já demonstrou um ganho de produtividade de 30% em relação ao anterior. Ela informa que a tecnologia das embalagens com microfuros também é uma inovação na linha de grãos da Fritz & Frida. "A melhoria busca reduzir a incidência de contaminação cruzada no armazenamento, sendo que os microfuros permitem a saída do ar de dentro das embalagens, ao mesmo tempo evitam a entrada de insetos."

A diretora acrescenta que, recentemente, foram compradas cinco paleteiras elétricas. As máquinas, segundo ela, aumentaram a produtividade, além de oferecerem mais segurança e melhoria nas condições de trabalho dos colaboradores.

Sibele explica que a atuação da empresa está limitada ao Rio Grande do Sul. "Há exportações pontuais, mas nada expressivo. O planejamento é nos afirmarmos ainda mais no Estado, chegando a cidades em que ainda não são atendidas, como em Erechim, que passou a integrar uma rota de entrega e tem um vendedor fixo para atendimento dos clientes da cidade e região."

A empresa foi fundada por Alfredo Nicolau Fröhlich e seu filho, Lauro Carlos Fröhlich, no porão de sua residência, há mais de 65 anos. Hoje, a Fröhlich atende a mais de 14 mil clientes e movimenta em média 600 toneladas diárias de mercadorias. Conta com um mix de 1.900 produtos, das categorias alimentos, papelaria, utilidades domésticas, higiene, limpeza, rações animais, ferragem e bazar. Dentre eles, em torno de 350 são das marcas próprias do grupo (Fritz & Frida, Frily e Frilar).