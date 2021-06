Girando Sol chega aos 30 anos com modernização

A Girando Sol, considerada uma das maiores fornecedoras de produtos de limpeza do Sul do Brasil, projeta investir R$ 20 milhões, ainda em 2021, na modernização de seu parque fabril, instalado no município de Arroio do Meio. Com 30 anos de atividades, a empresa conta hoje com um mix de 135 itens de produtos, divididos em 12 linhas entre os quais amaciante de roupas, lava-roupas em pó, desinfetante, detergente lava-louças e água sanitária.

O parque fabril, que tem 22 mil metros quadrados de área, vai ampliar as suas linhas de envase e de embalagens, conforme informa o empresário Gilmar Borscheid. O objetivo, segundo ele, é alcançar mais qualidade e produtividade na linha de produção. Ele explica que os recursos têm, basicamente, o propósito de robotização da planta industrial. A Girando Sol comemora o bom desenvolvimento dos negócios, tendo registrado um crescimento ao redor de 18% no ano passado.

Borscheid comenta que a empresa comercializa os seus produtos na Região Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de destinar parte para o mercado externo para países como Uruguai, Paraguai e Chile. Em relação aos 30 anos de fundação da Girando Sol, o empresário salienta o seu orgulho. "A empresa sempre soube crescer em momentos de crise e dificuldades, como na atualidade com os reflexos da pandemia".

Ele também chama atenção para a capacidade de reinvenção e de adoção de novos conceitos aplicados na Girando Sol. "É deste modo que nós conseguimos nos diferenciar", cita.

Conforme Borscheid, os projetos para 2021 seguem confirmados, porém aguardando uma melhora do quadro econômico para terem sequência. Da mesma forma, as feiras e eventos nos quais haveria participação foram cancelados ou postergados, motivando também novas estratégias comerciais. O empresário ressalta que a Girando Sol não parou as suas atividades e mais do que isto, ela se manteve alinhada ao mercado. "Fruto da pandemia e de novos hábitos, a empresa sempre esteve alinhada às necessidades dos consumidores, com novidades que reforçam a relação da marca com a saúde e o bem-estar das pessoas", salienta. Ele acrescenta que a fabricante faz uma aposta forte em lançamentos com funções bactericidas e que ajudam no combate a doenças.

A empresa teve a sua origem na Barra da Forqueta, em Arroio do Meio, produzindo 120 litros por dia. Com a ampliação de mercado, abriu filial em Lajeado e, posteriormente, abriu mais uma filial no bairro Navegantes, em Arroio do Meio. "Com a matriz, tínhamos três unidades fabris. Em 2011, começamos a investir em próprio parque industrial e em 2016, quando completamos 25 anos, inauguramos o parque fabril". Borscheid acrescenta que a fábrica emprega mais de 370 pessoas e conta com tecnologia pensada para ser ecologicamente correta e para entregar produtos de alta performance.