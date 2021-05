Unicfc inova com produtos para o segmento CFC

A empresa de tecnologia Unicfc, que atua no segmento direcionado a Centros de Formação de Condutores (CFCs), inova com soluções úteis e práticas e que abrangem o desenvolvimento de sistemas, com um foco na área educacional de trânsito e de treinamentos de gestão de qualidade. De acordo com Francieli Librelotto, diretora administrativa da Unicfc, a empresa que tem a sede em Taquari (RS), atua no mercado com quatro produtos específicos, que são: sistema para monitoramento de aulas práticas; plataforma de ensino a distância; uma editora de materiais didáticos direcionadas a formação de condutores; e uma plataforma para o armazenamento de provas eletrônicas.

A diretora informa que a Unicfc é, na verdade, uma sociedade anônima e possui acionistas, proprietários de CFCs de todo o Rio Grande do Sul. Ela lembra que o grupo fundador da empresa tinha no início preocupações, porque naquela época não havia um fornecedor ideal, que atendesse plenamente as necessidades do setor. Para suprir tais necessidades foi criada, em 2017, a sociedade Tecnologia de Formação em Trânsito S/A e inaugurada oficialmente em junho de 2018, por 30 empresários. Hoje, a Unicfc tem ao redor de 70 acionistas. "O processo de homologação da empresa foi demorado, porém, a sua criação deu muito certo", salienta.

Francieli explica que o serviço de monitoramento de aulas também foi um sucesso. Hoje, a Unicfc já trabalha com mais de 80 CFCs clientes. "Com a pandemia, a empresa desenvolveu um produto direcionado às aulas remotas, aliando o reconhecimento facial e o controle de acesso. "Com essa tecnologia, o aluno é redirecionado para a sua aula on-line". A diretora acrescenta que a Unicfc tem mais de 160 CFCs clientes só para esse produto.

Ela também cita que a empresa havia utilizado a sua gama de conhecimento em outros produtos, como por exemplo, no desenvolvimento do ensino a distância. "Nós tínhamos uma plataforma e ela estava pendente de homologação no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Deu tudo muito certo no final e fizemos a união das aulas remotas com a plataforma EaD".

No que se refere à Unicfc Editora, Francieli comemora o êxito, informando que hoje possui mais de 200 clientes só no Estado. Em outra área, ela comenta que a empresa somou mais de 100 mil alunos em sua plataforma para aulas destinadas à primeira habilitação, isto durante a pandemia. "No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tivemos mais de 120 mil alunos na nossa plataforma". A empresária acrescenta que, em agosto de 2020, a Unicfc iniciou as operações em algumas cidades catarinenses.

Também foi lançado, no mês passado, um produto para o armazenamento de provas eletrônicas. Com a pandemia, o Detran gaúcho permitiu que os examinadores aplicassem provas teóricas de modo eletrônico, porém, era necessário que elas ficassem armazenadas. Esse recurso permite ao Detran acessar as gravações direto na plataforma da Unicfc.