Mackerduz quer fatia maior do mercado nacional 

A Mackerduz, indústria de Bento Gonçalves que detém as marcas Saif, de produtos para limpeza doméstica e Gran Brilho, com artigos para estética automotiva, tem uma meta bem definida para 2021: ampliar em 10% sua presença no mercado gaúcho e expandir os negócios para além dos estados da Região Sul, fortalecendo-se em São Paulo e Minas Gerais.

"Temos um objetivo claro para 2021: aumentar a presença da Saif no mercado gaúcho e incentivar os novos clientes que ainda não conhecem os produtos da marca à experimentá-los. Estamos colocando em prática uma arrojada combinação de ações estratégicas para conquistar esses resultados e, especialmente, envolvendo a equipe comercial nesse desafio, que é o de crescer", antecipa Roni Kussler, sócio-diretor da Mackerduz.

Para isso, a marca desenvolveu lançamentos de produtos: são oito itens, entre eles uma linha de produtos orgânicos, linha squeeze e, também, novas soluções para limpeza, como produtos que combinam, na fórmula, bicarbonato, vinagre e álcool. Sua fórmula traz ativos biodegradáveis, com bicarbonato e álcool na composição. Sem agentes petroquímicos, é uma maneira natural de limpar a casa. A linha traz itens multiuso, com ação desengordurante, para remover odores e dar brilho. Outra novidade é a estratégia de marketing, que combina campanhas específicas para os pontos de venda, investimentos em mídia televisiva e, também, ações de divulgação com influenciadores digitais.

Há, ainda mais uma aposta: ampliar a distribuição dos produtos para todo o Brasil com a ajuda da Internet, por meio das vendas on-line. A estratégia prevê o fortalecimento de alianças com plataformas digitais, valendo-se da expertise e, principalmente, do tráfego desses canais para impulsionar os negócios. Um passo significativo foi consolidado com a inclusão de itens do mix da Saif no catálogo de produtos de parceiros da Magazine Luiza, um dos cinco maiores marketplaces do País.

Assim, a marca ficam disponíveis para consumidores em todo o País, mesmo em estados onde ainda não existem pontos de venda físico. "É uma forma eficiente de agilizar os planos de aumento de share de mercado, além de oferecer a clientes de todo o País a possibilidade de conhecer e utilizar os produtos da linha Saif, com a facilidade e comodidade de fazer compras sem sair de casa", explica Kussler. A Saif está desenvolvendo parcerias em outros comércios eletrônicos.

Com atuação em um novo parque fabril, um investimento de mais de R$ 11 milhões, em Bento Gonçalves, desde o segundo semestre de 2020, a Saif agora tem capacidade para quadruplicar sua atual média de produção, podendo chegar à marca de 1 milhão de quilo/litros de produtos de limpeza fabricados por mês. Hoje, as vendas da Saif estão concentradas em supermercados de médio e pequeno porte na Região Sul do País, que respondem por 80% do faturamento da empresa.