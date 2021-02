Aplicativo VDV aproxima pessoas acima dos 50 anos

O aplicativo (VDV) Viver De Verdade para público acima dos 50 anos, lançado em novembro do ano passado, já recebeu a aceitação de 4.500 pessoas e este número vem crescendo de modo expressivo. Hoje, em fase de testes e de consolidação, o objetivo, em um futuro próximo, é expandir o aplicativo para outras cidades brasileiras.

Ele é fruto de uma associação entre o G5 e a PGPar, que constituíram a empresa GData, responsável pela novidade. De um lado, o G5 é responsável pelo produto/marketing e a PGPar pela parte da tecnologia e da gestão do aplicativo.

De acordo com o CEO do G5, João Satt, neste momento, o aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. As pessoas podem fazer o download tanto no Google Play e na APP Store.

Satt informa que até este mês de fevereiro, o aplicativo passa por uma fase de testes, que são voltados à análise, tanto do ponto de vista da tecnologia, com aspectos direcionados à adequação da linha de conteúdo. "Na parte de conteúdo, nós vamos ver como podemos colaborar ainda mais com as pessoas", comenta.

Satt explica que a ideia do aplicativo surgiu após um estudo, constatando que as pessoas realmente estão vivendo mais. "Nós fizemos um estudo com a geração prateada, ou seja, pessoas com idade acima dos 55 anos; elas estão vivendo mais e agora, elas esbarram em novos valores. Observamos que faltava uma solução dentro da internet, para esta faixa etária", lembra.

Satt detalha que era necessário criar um espaço na internet que viesse tornar à vida destas pessoas mais interessantes, que elas possam trocar ideias com outras de mesma faixa etária a respeito de diversos temas. O VDV, segundo ele, surgiu como uma rede social, contendo uma revista digital, um espaço que permite não só a leitura, mas também a postagem de conteúdo. O CEO do G5, explica que a revista digital tem sete seções, voltadas às seguintes áreas: Saúde (um espaço com médico falando sobre medicina), Corpo e alma, Estilo de vida, Lazer e cultura, Dinheiro - direito e empreendedorismo, além de Gastronomia e Viagem. "Além destas sete seções, há uma oitava, sobre clubes. Nós realizamos convênio com um série de grandes clubes, eles, por sua vez, fazem postagem apresentando suas histórias e programações com temas voltados para faixa etária dos 50 anos em diante", informa.

O VDV, de acordo com Satt, é uma comunidade de pessoas acima de 50 anos; é uma rede social de compartilhamento de conteúdos. E em paralelo, o aplicativo tem uma revista digital com a participação de 120 colunistas, abordando temas de variadas áreas. Como por exemplo, na área do direito, um advogado tira dúvidas sobre diversos pontos jurídicos; ou especialistas de outro segmento, falando de temas como empreendedorismo voltado à quem deseja complementar a renda. Satt informa que também, contribuindo com esse público, foram feitas parcerias, entre elas, com o Sebrae, Savarauto, Cyrela e Senac.