Unisinos reformula os cursos de Engenharia

As Engenharias da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) estão sendo reformuladas por meio de aprimoramentos no currículo, nos métodos de ensino e também na gestão dos cursos, tendo como principal objetivo incentivar o protagonismo do estudante durante toda a graduação.

O projeto iniciou, na prática, em 2019, com um prazo total de oito anos e faz parte do Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação (PGM-EUA), além de ser fruto de uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - (Capes) e a Comissão Fulbright, com apoio da Embaixada dos Estados Unidos e Conselho Nacional de Educação.

Participam desse projeto outras sete instituições de ensino do Brasil, sendo a Unisinos a primeira colocada entre as selecionadas pelo programa. Com a chegada da pandemia, no início de 2020, os trabalhos do projeto passaram por uma adaptação, quando foi criado um conselho on-line, que se reúne quinzenalmente para a discussão dos andamentos dos trabalhos e troca de experiências, conforme explica a coordenadora dos cursos de Graduação em Engenharia de Materiais e Engenharia Biomédica, Tatiana Rocha.

"Nesse conselho participam os representantes de todas as instituições que estão inseridas no programa, incluindo os membros das universidades dos Estados Unidos. O que ocorre é uma troca de experiências, pois a ideia não é somente aprender com instituições internacionais, mas sim também exportar as boas práticas do Ensino Superior brasileiro", comenta.

O próximo semestre representará o quinto do novo currículo. Nesse caminho, por intermédio dessas trocas de experiências, a Unisinos projetou um espaço físico para abrigar o novo conceito do currículo. A sala fica na Escola Politécnica, no Campus São Leopoldo, e foi inaugurada no fim do ano passado. O local conta com subsídios pedagógicos para os alunos e professores desenvolverem suas competências de forma colaborativa.

Para o retorno no próximo semestre, avaliando as alternativas para a retomada das atividades presenciais, a professora Tatiana explica que, nas reuniões do conselho, a parceria com a Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, está servindo de exemplo para a definição de um novo modelo a ser adotado. "Estamos acompanhando a forma como estão sendo realizadas as aulas na instituição, no modelo simultâneo, com o professor em sala de aula e com alguns alunos também de forma remota. Através do conselho e dessa parceria, obtemos todo o suporte necessário para realizar os testes e implementar esse modelo também aqui na universidade", destaca Tatiana.

Dentro do novo modelo, os cursos vão fornecer aos alunos as certificações progressivas, conquistadas ao longo da graduação. Elas devem facilitar o ingresso no mercado de trabalho antes da formatura, comprovando que os alunos têm competências específicas em determinadas áreas.