Pelotas Parque Tecnológico abre primeiro edital de 2021

O primeiro edital de 2021 do Pelotas Parque Tecnológico (PPT) abre vagas para novas empresas, desde iniciantes, startups, até de médio e grande porte, que tenham projetos inovadores. O parque tecnológico, criado oficialmente em 2016, reúne empresas que atuam nos segmentos de tecnologia da informação e comunicação; tecnologia em saúde e indústria criativa para atender a vocação da cidade de Pelotas e as necessidades da região Sul do Estado.

De acordo com a diretora-executiva do PPT, Rosani Boeira, mesmo com os desafios da pandemia, no segundo semestre de 2020 sete novas empresas entraram no parque. "Para esse ano, já abrimos edital com seis espaços que são de reposição, já que a rotatividade é normal em nosso ambiente em especial de empresas incubadas, e estamos preparando cinco espaços para receber novas iniciativas empreendedoras. Com a abertura dos editais 2021 das incubadoras a ampliação de área, até o final do ano o parque deve passar de 63 para 75 empresas residentes", informa.

O PPT, segundo a diretora, conta com seis espaços disponíveis neste primeiro ciclo, podendo disponibilizar mais cinco novos espaços até o final de março deste ano. Essa expansão foi alcançada a partir de um projeto executado com o objetivo de remodelar o local e torná-lo ainda mais atrativo ao setor corporativo. "As áreas variam de 16 a 257 metros quadrados", detalha.

As incubadoras Conectar, da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), que tem 16 empresas incubadas, e o Centro de Incubação de Empresas da Região Sul da Universidade Católica de Pelotas (Ciemsul/UCPel), que conta com 18 incubadas, se preparam também para lançar editais. A novidade do ciclo é a abertura do edital da incubadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifsul) Campus Pelotas, no próximo semestre.

"Com o ótimo desempenho das empresas de tecnologia no ano de 2020, a perspectiva é de que novos empreendimentos possam ser criados ou ampliados, e com isso, aproveitar oportunidades que o PPT oferece a quem quer empreender", explica.

Para candidatar-se a um espaço, os interessados deverão acessar o Edital de Fluxo Contínuo 2021 e encaminhar os documentos previstos para análise do Comitê Técnico, além de apresentar um pitch sobre o modelo de negócio e projeto que irá desenvolver no Parque. O acesso é: https://bit.ly/editalppt21. As empresas também podem ingressar no parque por intermédio da Coworking Co.place, um espaço de trabalho em ambiente compartilhado instalado dentro do ecossistema empreendedor do PPT.

O Parque é gerido pela Tecnosul - Parque Científico e Tecnológico, uma associação civil sem fins lucrativos de direito privado, caráter científico, tecnológico, educacional e cultural. O parque possui um Conselho de Administração (Consad), eleito a cada três anos. Mais informações pelo telefone (53) 3026-6556.