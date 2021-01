Cremers está ao lado dos médicos na pandemia

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) atua constantemente para beneficiar a classe médica e, deste modo, as suas ações favorecem diariamente a sociedade. Um destaque para a criação, em abril do ano passado, de uma plataforma de emissão e autenticação de receituários e atestados médicos a distância. Desde que foi instituída a ferramenta, que foi planejada e implementada em parceria com o Conselho Regional de Farmácia (CRF-RS), já emitiu 132.440 receitas comuns, 354.636 receitas de controle especial (tipo antibiótico - receita branca - aquela que possui duas vias) e 49.642 atestados.

De acordo como presidente do Cremers, o médico ginecologista e obstetra, Carlos Isaia Filho, a ferramenta ajuda o trabalho dos médicos e traz uma solução para os pacientes durante a pandemia da Covid-19. "Muitos pacientes não tinham a oportunidade de ir até o seu médico, em função de manter o resguardo. Muitos dependem mensalmente das receitas. E tem aqueles que apresentam doenças crônicas e a ida ao consultório torna-se um risco. Isso viabilizou uma ação extremamente eficaz, mas que visou no fundo a população. E não esquecendo que a relação médico/paciente é um grande pilar da medicina e da assistência médica", argumenta. Isaia Filho diz que agora o próximo passo será viabilizar as receitas controladas.

Outra iniciativa do Cremers é voltada atualização dos médicos. O dirigente lembra que foi criada uma plataforma na internet com o objetivo de ajudar na promoção do aprimoramento médico.

"A classe médica está sembre em busca de acesso ao que existe de mais atual, como novas condutas e novos tratamentos para diferentes diagnósticos. A gente sempre diz que médico, no momento em que passa no vestibular, ele começa a estudar e só termina quando para de trabalhar. A pesquisa na área da saúde e na área médica está em constante ebulição", comenta.

Ele também salienta que, dentro desta preocupante realidade que foi imposta pela pandemia, a classe médica do Rio Grande do Sul tem trabalhado com muita eficácia junto aos pacientes graves acometidos pela Covid-19. E sobre o aspecto voltado à atualização médica, Isaia Filho comenta que, embora isto não seja uma atividade especifica do Cremers, a entidade sempre procura oportunizar um número maior de ações, que venham beneficiar o aprimoramento médico.

Isaia Filho, formado há mais de 40 anos, também lembra da criação de uma plataforma para promover a educação médica continuada. "A gente quer reativar e o objetivo é trazer ainda mais informações", destaca. Esta plataforma, segundo ele, pode ser acessada também pela internet e há, inclusive, um amplo material disponível para consulta, além de muitas videoaulas. Isaia Filho aguarda com expectativa o momento de retomar outras atividades.