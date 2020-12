DiagLaser faz alerta para saúde ocular

Um alerta para prevenção e descontinuidade nos tratamentos oftalmológicos integrou uma campanha publicitária na televisão e nos principais jornais do Rio Grande do Sul em 2020. A ação, promovida pelo DiagLaser, centro de diagnóstico e hospital dia, contou com a participação de especialistas médicos desta área. A ação foi desencadeada após a publicação uma pesquisa norte-americana, que revelou a existência de um grande represamento de consultas, principalmente, por pessoas com problemas de visão.

Fernando Lorenz de Azevedo, presidente do DiagLaser, explica que a ausência dos pacientes ocorreu por causa das medidas adotadas na prevenção contra a pandemia da Covid-19 e também em grande parte pelo medo diante desta realidade. Azevedo considera a peça publicitária, realizada em duas etapas, um êxito, atendendo os seus objetivos, tanto o institucional, em um primeiro momento, em que todos estavam fortemente impactados com algo desconhecido e, em um segundo, em que levou à sociedade as informações de médicos oftalmologias. Ele informa que a campanha teve na primeira fase a coparticipação de 30 médicos e no segundo momento, mais seis especialistas.

Em 1º de julho de 2019, o DiagLaser estabeleceu um marco de consolidação em sua trajetória de 24 anos de atuação, quando passou a ocupar a sua nova sede no 13º andar da torre sul, do Medplex Santana, em Porto Alegre, considerado um complexo de saúde mais moderno do Sul do Brasil e que reúne todos os serviços médicos para que o paciente tenha consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.

Azevedo informa que foi feito um investimento de R$ 8 milhões na nova sede, que também possui cinco salas cirúrgicas, equipadas com tecnologia atualizada e que batizadas com nome dos artistas Tarsila do Amaral, Salvador Dalí, Van Gogh, Monet e Leonardo Da Vinci. "Nós realizamos um posicionamento físico. Dentro do centro cirúrgico, nós temos uma parte com ambientes com vista para toda Porto Alegre. Isto traz um processo, uma percepção de humanização muito importante. A população que trata da sua saúde visual, também quer estar em um ambiente que traga essa percepção de inovação", explica.

Em relação a capacidade operacional da nova estrutura, Azevedo diz que o Medplex permite, além de outras coisas, a possibilidade de se fazer a expansão do horário de atendimento. Na projeção de planejamento, segundo ele, pode-se ter cerca de 3,5 a quatro vezes a capacidade operacional na comparação com a antiga sede.

Azevedo comenta que o DiagLaser realiza cerca de 800 cirurgias por mês, sendo que a redor de 350 são de catarata. Já o segundo maior volume de procedimentos é o de cirurgias com o uso de laser para retirada de óculos, algo ao redor de 200 por mês. Ele também acrescenta o crescimento das cirurgias de plástica ocular.