CDL-BG busca estímulo para o comércio local

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG) está com uma série de ações e alternativas a fim de estimular a recuperação do comércio local, prejudicado pelas restrições decorrentes da pandemia da Covid-19. A criação da campanha 'Abrace Bento' foi uma delas e o seu objetivo é sensibilizar as pessoas para que priorizem os estabelecimentos do município.

O comércio e demais segmentos, que também se beneficiam do turismo, salientam que foram penalizados pelas medidas restritivas impostas pelo governo estadual. Além disso, seus negócios foram afetados pela retração econômica e diminuição do poder aquisitivo da população em 2020.

Esse cenário acendeu o sinal de alerta em entidades representativas de classe, como a CDL-BG na busca de soluções. Neste sentido, outra ação relevante foi a reestruturação da campanha de Natal que, tradicionalmente, a CDL-BG realiza para estimular o comércio. Em 2020, a iniciativa 'Bento Natal Premiado' sorteará R$ 30 mil em vale-compras para quem adquirir produtos nas lojas participantes. O diferencial é que esses cupons são válidos só para aplicação em estabelecimentos locais, injetando o valor da premiação na economia da cidade.

Somadas a essas ações aparece a força-tarefa coletiva no sentido de mostrar aos consumidores que é seguro frequentar as lojas locais: de forma massiva, elas estão seguindo todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. Muitas delas, inclusive, são identificadas pelo Selo "Ambiente Limpo e Seguro" - representação criada pela prefeitura de Bento Gonçalves para evidenciar o compromisso com as ações de combate à pandemia. Essa ação tem sido, também, forte atrativo para os turistas que frequentam o município, encorajando-os a fazer negócios na cidade.

"Precisamos, de forma permanente, fortalecer o comércio porque ele é imprescindível para o desenvolvimento local, seja na movimentação econômica, geração de renda e emprego de mão de obra. Comprar nos estabelecimentos de Bento Gonçalves é uma prática que beneficia não apenas os lojistas, mas a comunidade, que ganha com os resultados de um comércio forte. É, acima de tudo, uma ação com foco coletivo", garante o presidente da entidade, Marcos Carbone.

O comércio representa a segunda maior força da economia de Bento Gonçalves, ou seja, 21% do faturamento. Esse percentual significou mais de R$ 1,8 bilhão em movimentação bruta no comércio. Além disso, o setor ultrapassa os 4,5 mil CNPJs no município, empregando ao redor de 7 mil trabalhadores. A representatividade desse cenário justifica a adoção de esforços coletivos para fortalecer o comércio local. "O comércio é vital para nossa economia, por isso precisamos apoiá-lo", reforça Carbone.