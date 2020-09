Daltro&Belini reúne 41 anos de tradição familiar

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa Daltro & Belini Veículos, com 41 anos de atividades no segmento de revenda de veículos novos e usados, mantém os seus negócios, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. O proprietário Alvaro Belini da Rosa compara o trabalho em sua loja a um "artesanato", ou seja, ele é executado com todo cuidado e zelo, por toda equipe da revenda, a cada negócio realizado e no atendimento ao cliente.

Belini, hoje com 53 anos de idade, destaca a satisfação que tem em administrar a empresa, criada a partir de uma paixão do pai (Daltro) por automóveis. Ele conta que seu pai passou do ramo da construção civil para o comércio de veículos em 1979, fundando a Daltro Automóveis. Ele lembra que naquela época, ainda muito jovem, realizava diversas funções, pois toda a equipe se resumia a ele e seu pai, Daltro e Belini.

"Meu pai faleceu em 2012; trabalhamos 33 anos juntos e aquele período foi extremamente difícil, devido à sua perda". Ainda hoje, a tradição de empresa familiar se mantém, pois, sua filha Rafaela Rosa trabalha no negócio. A empresa localiza-se na avenida Cel. Marcos, 1.600, bairro Ipanema, na zona Sul de Porto Alegre.

Ele comenta que as pessoas, cada vez mais, estão em busca de segurança, transparência e tranquilidade no momento da transação de qualquer tipo de negócio. Talvez por isso a empresa se mantenha firme, pois, as atividades sempre foram pautadas pela honestidade e ele vê em cada comercialização concretizada a conquista de um novo amigo.

Uma das opções que mais acontecem hoje em dia, segundo Belini, é a consignação de veículo em um prazo de 10 dias úteis. Sendo que, passado este prazo sem que o veículo tenha sido comercializado, a empresa o adquire junto ao cliente consignante, fazendo o pagamento à vista, desde que sejam preenchidos alguns critérios pré-acordados.

Ele explica que os carros passam por uma avaliação criteriosa, bem como pela verificação de toda a documentação inerente. "Os veículos são escolhidos cuidadosamente. Nós trabalhamos com uma política de preços, baseada inteiramente na Tabela Fipe, levando em consideração: o estado do veículo, sua quilometragem e perfeição na documentação. Nós colocamos preços competitivos nos carros que disponibilizamos".

Com a pandemia, a empresa registrou queda acentuada nas vendas em março e abril, mas a cada mês este percentual de redução diminui. "Está difícil para as lojas de um modo geral conseguirem: primeiro o ponto de equilíbrio e depois obter crescimento. Como a gente administra este negócio com prudência e de forma "artesanal", estamos nos mantendo", acrescenta.

Informações adicionais pelo site www.daltroebelini.com.br, ou pelos telefones

(51) 3248-1499 e 97400-2215.