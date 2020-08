Tomasi Logística lança app para gestão de carga

A Tomasi Logística, especializada no transporte de cargas completas e operações para grandes indústrias no Brasil, acaba de completar 30 anos de atuação no mercado. Em paralelo, a empresa, que iniciou as suas atividades no Vale do Taquari, em Lajeado (RS), lançou um inovador aplicativo, batizado de Hublog. Este aplicativo (app) é compatível com celular, tablet e computador e tem como função realizar a gestão de cargas.

Diego Tomasi, diretor comercial, explica que a empresa conta com um setor de desenvolvimento e inovação, incubado no Parque Tecnológico da Universidade do Vale do Taquari (Tecnovates) e no local, com startups, foi criado o Hubolg. Entre as funcionalidades do app estão à facilidade na solicitação e na confirmação de embarque e na comunicação entre o embarcador e o transportador.

De acordo com o diretor comercial, para 2021, a Tomasi fará uma atualização do Hubolg com o acréscimo de mais informações, permitindo rastreamento ainda maior, possibilitando, também, expandir a sua rede com a elevação do volume de cargas transportadas no País.

Em 2019, a Tomasi inovou, mais uma vez, com a criação de um sistema de franquias, que ganhou força entre os pequenos transportadores a partir do agravamento da crise, gerada pela pandemia da Covid-19, que levou a paralisação de muitas atividades industriais, principalmente, nos meses de março e abril deste ano, resultando na redução no volume de carga transportada.

"Hoje, o pequeno caminhoneiro, o caminhoneiro autônomo pode vir a fazer parte da Tomasi logística, através do sistema de franquia", explica o diretor comercial. O empresário acrescenta que agora o mercado já está voltando a dar sinais de recuperação.

Tomasi diz que a empresa não sentiu muito os impactos da crise, devido à operacionalização de cargas no segmento alimentício. "Os nossos clientes não sentiram tantos problemas, então as nossas operações continuam normais".

Atualmente, a empresa conta, com uma frota de mais de 200 veículos para atender as regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste do Brasil. A Tomasi tem unidades em Lajeado (RS), Estrela (RS), Canoas (RS), Passo Fundo (RS), Caxias do Sul, (RS), Itajaí (SC), São Paulo (SP), Itumbiara (GO), Betim (MG), Feira de Santana (BA) e Escada (PE).

A empresa foi criada, no dia 30 de julho de 1990, pela família Tomasi, realizando inicialmente operações na própria região. E, entre 1995 a 98, a Tomasi começou a fazer a logística interestadual, passando a atender, principalmente, a região de São Paulo e após foi expandindo sua presença para outros destinos.

Informações adicionais podem ser obtidas no site: https://tomasilogistica.com.br/.