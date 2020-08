Giordani Turismo lança blog com atrativos da Serra

A Giordani Turismo e Eventos inova, neste momento de pandemia da Covid-19, com o lançamento de um blog com conteúdo autoral para atrair a atenção das pessoas. A empresa com uma trajetória de 27 anos no segmento do turismo é referência na preservação e disseminação da história e da cultura da Região Uva e Vinho, na Serra Gaúcha.

Neste momento, de muitos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, o blog.giordaniturismo.com.br é ideal para quem já visitou a região e quer rever atrações locais. Também proporciona uma experiência virtual para quem não conhece a região e planeja um passeio.

A Giordani é responsável pela operação do tradicional passeio da Maria Fumaça e do Parque Cultural Epopeia Italiana. Também oferece roteiros que contemplam os mais variados atrativos da região, do cultural ao passeio de aventura, além de operar para grupos corporativos no agenciamento de passagens aéreas, hospedagens e receptivo com serviços de transfer.

Andreia Zucchi, diretora-executiva Giordani, explica que a pandemia acelerou o lançamento do blog e que o investimento foi realizado na metade do ano passado e no início de 2020, com a contratação de uma empresa para fazer o levantamento de dados. Andreia diz que o blog gera conteúdo para que as pessoas tenham contato com a região, com os aspectos da cultura e da história da imigração italiana, além de manter contato com os clientes.

Andreia comenta que o setor de turismo é sempre o primeiro a ser afetado pelas crises e, deste modo, a Giordani já esperava os reflexos causados pela Covid-19, porém, acreditava que seria por dois meses abril e maio. "Nossa primeira opção foi: não vamos desligar os funcionários e em relação as contas vamos pagar".

A executiva acrescenta que agora existem inúmeras incertezas com relação ao futuro com a crise, que segundo ela, são agravados com a bandeira vermelha, que determina o fechamento dos estabelecimentos e que restringe o fluxo de pessoas.

"Quando a gente entra na bandeira vermelha, fecha tudo: restaurante, vinícolas e os atrativos e o cliente fica pensando, vou me deslocar até Bento Gonçalves para fazer o quê? Eu vou ficar dentro do carro? Então a bandeira vermelha está gerando este tipo de insegurança." Ela diz que o medo é de que está situação perdure por muito mais tempo.

O cenário, conforme Andreia é preocupante, uma vez que, poderá afetar o período de alta temporada para o turismo na região em novembro e dezembro e, provavelmente, poderá se entender até maio de 2021.