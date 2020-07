Stihl Ferramentas inaugura novo CD

A Stihl Ferramentas Motorizadas, com o objetivo de reduzir o tempo na entrega de produtos em determinadas regiões, inaugurou um novo Centro de Distribuição (CD), em Jundiaí (SP). O novo empreendimento, que levou 11 meses para ser construído, conta com um armazém logístico moderno de 8 mil metros quadrados. Esta movimentação estava sendo estudada e planejada desde 2015, mediante análises logísticas, econômicas e tributária, e teve investimento total de R$ 14 milhões em instalações, equipamentos e software.

De acordo com o presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, a localização é parte estratégica do investimento. "Iremos transferir 60% do volume de estoque do mercado brasileiro para atender 2.100 pontos de vendas, localizados nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil. Com a mudança, os clientes do estado de São Paulo serão beneficiados com a redução média de 60% do tempo de entrega. As demais localidades atendidas pelo novo CD terão uma diminuição de até 35%. A descentralização logística permite otimizar recursos e diminuir possíveis interferências nas entregas por conta da menor distância", afirma Guenther. A estrutura terá capacidade para atender demandas de até 400 pedidos por dia e possui mais de 4.800 posições de armazenagem. O espaço também abrigará um Centro de Qualificação Stihl (CQS) para realizar treinamentos para a capacitação da rede de concessionárias e revendas.

Além de investir em estrutura e logística, a Stihl também investe em inovação. Pensando em oferecer uma experiência única em jardinagem, importante nicho de mercado da empresa, a organização acabou de lançar um projeto inédito na área no Brasil. O Pró-Jardim, um curso para capacitar, de forma online e gratuita, profissionais e praticantes ocasionais da jardinagem, além de gerar novas oportunidade de trabalho. Por meio de uma plataforma digital (jardimdasideias.com.br/projardim) e um time de especialistas com renome nacional da jardinagem, paisagismo, engenharia florestal, arborismo, agronomia, empreendedorismo e negócios, os participantes do Pró-Jardim irão desenvolver habilidades diretamente pelo smartphone, tablet ou computador. O projeto está dividido em quatro módulos, que podem ser realizados de forma independente e a qualquer momento. O Pró-Jardim disponibiliza certificados mediante a conclusão dos módulos com avaliação média igual ou superior a sete.

A Stihl, idealizadora do projeto, acredita no potencial educativo que o curso pode oferecer aos participantes e entende o seu papel social junto a sociedade. "O mercado da jardinagem tem um impacto extremamente positivo na economia brasileira e soma um número crescente de adeptos.