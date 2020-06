CIEE-RS oferece oficinas e atividades de capacitação

Oficinas e atividades de qualificação gratuitas para o mercado de trabalho estão sendo oferecidas de modo on-line pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de assistência social beneficente, educacional e cultural.

Para os meses de julho e agosto, a instituição dará as oficinas sobre Gestão do tempo; Autoconhecimento profissional, Covid-19, Atitudes e sucessos no trabalho. Além destes, já foram oferecidos os cursos de Qualidade no atendimento, Etiqueta profissional, Educação ambiental e de Informática básica.

De acordo com Cláudio Inácio Bins, gerente de Relação Institucional do CIEE-RS, muitas das oficinas não constam da grade curricular de escolas e, sendo assim, elas contribuem para qualificação de jovens e adultos. Bins explica que no término das oficinas ocorre um teste e também é dada certificação.

Ele explica que tais iniciativas sempre foram promovidas e desenvolvidas pelo CIEE-RS e a partir de março deste ano, as oficinas on-line foram intensificadas para atender os jovens, distanciados presencialmente de suas instituições de ensino, atendendo as normas de isolamento social. A iniciativa, segundo Bins oferece mais oportunidades para quem deseja uma colocação no mercado de trabalho. Bins comenta que obter uma oportunidade de emprego já era uma tarefa difícil e agora é algo desafiador. Segundo ele, os jovens passam por inúmeras situações conflitantes, entre elas, o próprio período da puberdade, além da busca pela maturidade e para a sua formação profissional. Os jovens, prossegue, também são desafiados na aquisição de novos comportamentos, entre eles voltados a uma atitude de proatividade, além da busca constante pelo conhecimento e pela capacidade em administrar as emoções de utilizá-las de modo satisfatório. Também é necessário, destaca o gerente de Relações Institucionais do CIEE-RS, que este jovens aliem as suas qualificações o aspecto humano, entre eles a empatia.

Bins diz que o mercado de trabalho irá preferir contratar um pessoa que reúna predicados, somados à qualificação profissional. Acredita que as grandes oportunidades de emprego virão de áreas ligadas à Tecnologia da Informação e ligadas à Saúde, esta última, tão valorizada pelos exemplo de profissionais da área, que hoje atuam em todo o mundo, atendendo a inúmeros enfermos, principalmente, pela Covid-19. "O CIEE-RS, nestes 51 anos, contribuiu na preparação e na inserção de jovens no mundo do trabalho de modo significativo". Ele cita o programa de estágio que beneficiou ao longo dos anos mais de 1,5 milhão de pessoas. Mais informações pelo site www.cieers.org.br/.