Vinícola Salton projeta superação de metas

Prestes a fazer 110 anos, a vinícola Salton, empresa de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, prevê fechar o ano superando a meta inicial de faturamento, que era de R$ 400 milhões, entre espumantes, vinhos, destilados e bebidas não alcoólicas, com aumento de 7% na receita líquida. Responsáveis por 40% dos negócios da Salton, os espumantes tiveram incremento de 15% no volume comercializado, o equivalente a 1 milhão de litros a mais que em 2018.

"A consolidação desses resultados é justificada pelo fortalecimento da marca Salton como referência de mercado, principalmente na categoria de espumantes, na qual mantemos a liderança no Brasil, conforme os dados da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), desde 2005", informa Maurício Salton, diretor-presidente da empresa.

Em 2019, a Salton foi a marca nº 1 de vinhos no Brasil, segundo a pesquisa da Wine Intelligence Top Brands. Foi a primeira vez que uma marca nacional alcançou tal posição.

"Espumantes e vinhos vêm trazendo, ano após ano, medalhas e destaques em renomados concursos internacionais, validando a qualidade dos produtos perante o público especializado. No Brasil, conquistamos, neste ano, o reconhecimento com a melhor amostra de vinho base para espumante da safra, na Avaliação Nacional de Vinhos, organizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE)", destaca o empresário.

O executivo enfatiza que, em 2019, foi comercializada uma quantidade recorde de espumante brasileiro para o exterior, superando a marca de 1 milhão de garrafas. "Esse resultado posiciona não apenas a Salton, como a indústria vinícola do Brasil em um novo patamar de competitividade internacional", cita.

"Para 2020, planejamos investimentos que somam R$ 7 milhões, dentro e fora da vinícola, nas áreas de viticultura, com a ampliação dos vinhedos próprios na Campanha gaúcha, e vinificação, com a automação de processos. Prevemos ainda um incremento de 8% a 10% na receita líquida, em comparação com 2019", informa.

Com uma história que se confunde com a da vitivinicultura do Brasil, a Família Salton se mantém como a principal vinícola familiar brasileira, líder de mercado e dona de um dos melhores vinhos base para espumantes do País, reconhecimento posto à prova todos os anos em diversos concursos nacionais e internacionais, como o Effervescents du Monde.

Desde 2009, a Salton vem fazendo investimentos focados em sua renovação, consolidando-se como uma companhia com diferentes frentes de negócios. Desse movimento, nasceu, em 2010 - sob os conceitos da viticultura de precisão -, a unidade em Santana do Livramento, Região da Campanha gaúcha, onde a Salton foi uma das pioneiras a desbravar a vitivinicultura, em meados da década de 1990.