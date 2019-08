Friolack projeta dobrar produção em dois anos

A Friolack, empresa gaúcha do segmento de laticínios, projeta dobrar a sua produção, que, hoje, é de 200 mil litros/dia, para 400 mil nos próximos dois anos, a partir de investimentos na ampliação da capacidade da fábrica, localizada no município de Chapada, no Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o diretor comercial da empresa, Rodrigo Giacomini, os investimentos, na realidade, são constantes e têm como objetivo não só atender ao mercado do Rio Grande do Sul, como também fortalecer ainda mais a presença da Friolack em outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Giacomini explica que o projeto prevê novos investimentos para ampliar o parque fabril, buscar novos fornecedores, expandir a sua área comercial, além de aumentar o número de representantes comerciais, bem como trabalhar na prospecção de mais negócios no Brasil. "Estamos buscando novos parceiros na área de produção de leite, como na área comercial", salienta.

Hoje, a Friolack conta com um catálogo de 42 itens, entre eles: queijos mussarela, prato, provolone, colonial, ricota, requeijão, manteiga e nata. O diretor comercial destaca que a empresa tem trabalhado na ampliação da sua linha de produtos. Inclusive lançou novos queijos provolones. Giacomini também salienta que a Friolack vem somando premiações com os seus produtos. "Neste ano, participamos, pela primeira vez, do concurso com o queijo provolone e recebemos medalha de ouro", comenta.

Neste ano, a Friolack teve seis queijos reconhecidos como os melhores do Rio Grande do Sul na 5ª edição do Concurso Estadual de Queijos, promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL). Na oportunidade, a companhia ganhou quatro medalhas de ouro, nas categorias provolone, mussarela, colonial e coalho, e duas medalhas de bronze, nas competições de ricota e prato.

A Friolack foi fundada em 2001, por Delcio Roque Giacomini, em Arroio Bonito, distrito de Não-Me-Toque, e, em outubro de 2005, mudou-se para Chapada, a aproximadamente 300 quilômetros de Porto Alegre. Atualmente, a empresa é administrada por Delcio e seus filhos, Rodrigo, Cristiano (diretor industrial) e Rafael (diretor financeiro).

A empresa realiza o seu trabalho de distribuição de mercadorias por meio de 80% de frota própria de caminhões especiais, empregando de moderna tecnologia. Segundo o diretor comercial, a empresa também mantém um rígido cuidado com o meio ambiente, seguindo todas as normas na sua linha de produção - Responsabilidade Ambiental. "Investimos em equipamentos de última geração e em todo cuidado na análise de efluentes de modo constante", acrescenta.