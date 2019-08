Unisinos completa 50 anos voltada à educação do futuro

Com o slogan: "Desafie o amanhã", a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) apresenta um novo reposicionamento para o futuro e também celebra os seus 50 anos. Um dos grandes objetivos da universidade é justamente ampliar o ensino e também a pesquisa e, deste modo, aproxima-se cada vez mais, de instituições de Ensino Superior e de tecnologia, em particular com à Coreia do Sul.

De acordo com o reitor da universidade, padre Marcelo Fernandes de Aquino, o grande passo foi dado há aproximadamente 15 anos, quando a Unisinos tomou como meta tornar-se uma instituição de Ensino Superior também voltada à tecnologia. Lembra que formam necessários recursos e pessoas capacitadas para empreende esta nova realidade. Diz ao longo do tempo, vem intensificando ações, que visam a integração de docentes e de estudantes pesquisadores junto as universidades coreanas, com objetivo de estudar e de aprender sobre os avanços tecnológicos.

O reitor detalha que a universidade, como parte de seus projetos, adotou a chamada "inflexão tecnológica", uma vez que, ela havia brotado de um ideal mais humanista, com a Faculdade de Filosofia, de Pedagogia, de Economia, Curso de História, e outros, com os quais já havia se consolidado.

"Vimos, porém, que a humanidade estava sendo muito impactada pela transformação da tecnociência. Deste modo, iniciamos, no passado, uma parceria com os coreanos para uma fábrica encapsulamento de chips. Isto colocou a universidade em um outro nível, fazendo com que muitos professores e alunos fossem fazer estágio em instituições coreanas", explica.

Ele salienta que a Unisinos passou a dominar áreas da ciência da Informática, com estudo de semicondutores, chips, microeletrônica, entre outros. E a universidade passou a ser referência nestes setores. "Na tecnociências, passamos a formar pessoas empreendedoras. A nossa visão, para 2025, é sermos reconhecidos como uma universidade global de pesquisa", salienta.

Ele explica que a Unisinos também passou por uma transformação de seu modelo organizacional estrutural. Hoje, segundo o reitor, a universidade apresenta um modelo bem mais flexível e moderno para atender as necessidades do mercado.

Segundo o reitor, existe um grande desafio da universidade Jesuíta com a sua tradição humanista trabalhar com esta nova realidade tecnocientífica. Ele comenta que a Física tem dado espaço para aquilo que hoje estão chamado de a ciência dos dados. "Quem tiver o conhecimento da questão arquitetônica dos dados (Informática), sairá na frente dos demais.

A Unisinos é uma das maiores universidades privadas do Brasil e conta com mais de 86 mil alunos diplomados.