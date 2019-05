UCS apoia Economia Criativa Solidária

74

683861

2019-05-20 03:00:00

A Incubadora Social e Tecnológica (IST-UCS) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), lançada em 2017, está com o seu trabalho em andamento. A iniciativa já permitiu o desenvolvimento de projetos voltados às áreas de apoio a migrantes, cooperativas de agricultura ecológica e à formação de cooperativas e associações de catadores.

"Os projetos de Economia Criativa Solidária já elaborados agora aguardam a possibilidade de financiamento a partir da inscrição em editais públicos e privados, para sua efetivação", informa a professora que coordena a atuação, Ana Maria Paim Camardelo. O trabalho é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da instituição de Ensino Superior.

O objetivo da Incubadora Social e Tecnológica é promover, articular e executar projetos de incubação de negócios sociais - os empreendimentos de Economia Solidária - e de criar tecnologias sociais a partir de demandas locais e da região de abrangência da universidade.

A ação busca identificar e caracterizar empreendimentos solidários e sua constituição na perspectiva da Economia Solidária, além de analisar e apoiar processos de produção e de comercialização. Entre os suportes oferecidos estão assessoria, consultorias e treinamentos para o desenvolvimento de capacidades técnicas, administrativas e educacionais.

"Os empreendimentos recebem suporte desde a criação até o desenvolvimento da autonomia de gestão, produção e comercialização de produtos", explica a coordenadora da IST-UCS.

A proposta dos projetos voltam-se a grupos em situação de vulnerabilidade e risco social e em processo de organização de trabalhos coletivos solidários, a fim de contribuir na geração e ampliação de trabalho e renda destas pessoas. Deste modo, são acolhidos negócios de diversas áreas, da comunidade local e da região de abrangência da UCS, com potencial para a autogestão, interessados em consolidar sua atividade, alcançar autonomia e independência.

São exemplos: os empreendimentos sociais, as associações de catadores de materiais recicláveis, de artesãos, de projetos culturais, de agroindústrias e de agricultura familiar.

Além de subsidiar iniciativas com foco no desenvolvimento local, a Incubadora Social e Tecnológica da UCS articula as dimensões de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica da universidade, ao envolver acadêmicos de graduação e pós-graduação, de áreas como: Administração, Economia, Enfermagem, Direito, Serviço Social, Psicologia, Engenharia, Arquitetura, Ciências Contábeis, entre outras. Busca desta forma também, constitui um espaço de integração dos acadêmicos ao universo do trabalho, possibilitando a realização de atividades conectadas com o mercado.

Mais informações pelo site: www.ucs.br ou pelos telefones (54) 3218-2493 e 3218-2759.