Empresa Girando Sol investe em robotização

2019-02-18 01:00:00

A Girando Sol investe constantemente na modernização de sua estrutura fabril. A empresa localizada em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, conta com um prédio de 22 mil metros quadrados de área onde concentra todo o processo produtivo da indústria de produtos de limpeza.

Com linhas que priorizam a qualidade, conforto e bem-estar dos consumidores da marca, a Girando Sol aposta no desenvolvimento sustentável, no qual tecnologia e meio ambiente caminham juntas e recebem atenção especial.

A empresa iniciou o ano de 2019 com a instalação da primeira etapa da robotização. O sistema está em funcionamento nas linhas de água sanitária e de desinfetante, contribuindo de forma direta na paletização de caixas e empilhamento. A alta precisão da robótica otimiza e aperfeiçoa os processos, garantindo um incremento na capacidade dessas funções e reduzindo o esforço físico dos colaboradores nas tarefas.

Gerente industrial, Jeremias Soares Junior explica que a tecnologia cumpre um papel importante, a começar por oferecer mais segurança no chão de fábrica. "As máquinas automatizadas, dentro das normas de segurança, especialmente a NR12, possuem operação segura", observa.

Ele destaca ainda a maior qualidade de processo e produto, precisão, maior controle das operações, além da performance e repetibilidade garantidas de forma equânime.

Soma-se ao avanço tecnológico a preservação do meio ambiente. A marca armazena água da chuva para uso na fabricação de alguns produtos, em especial a água sanitária, e também nos processos internos. Para 2019 a empresa tem um projeto de tratamento e reuso da água, reduzindo de forma significativa o volume utilizado na limpeza da fábrica e dos equipamentos.

A Girando Sol também conta com automação na iluminação na parte administrativa e uso de telhas translúcidas na fábrica para economia de energia elétrica. No que diz respeito a produtos, a empresa não faz testes em animais e suas linhas de detergentes, lava-roupas líquido e em pó, amaciantes tradicional e concentrado, sabões em pasta e barras, são todos dermatologicamente testados.

Na área das embalagens, a fabricação de 100% dos frascos de envase do mix é própria. Com processos modernos a empresa obtém agilidade na produção e ainda ganha com a autonomia na implementação de práticas sustentáveis ao meio ambiente.

A empresa Girando Sol conta com tecnologia capaz de utilizar material de pós-consumo na fabricação de embalagens e faz parte do acordo setorial da logística reversa de embalagens, atendendo a demanda das diretrizes da política reversa.