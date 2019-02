Unisinos oferece novas modalidades de ensino

74

667321

2019-02-04 01:00:00

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) a partir de um novo planejamento estratégico, lança uma nova modalidade de ensino, classificada como um sistema híbrido, ou seja, une a conveniência do ensino a distância com o presencial. O diretor da Unidade Acadêmica de Educação On-line, Vinícius Costa de Souza informa que a universidade passa a oferecer 12 cursos de graduação e 16 da pós-graduação neste primeiro semestre do ano, neste novo formato.

Souza explica que a universidade também adotou uma nova plataforma virtual de aprendizagem (LMS), o Canvas, que é utilizado por universidades como Harvard, Stanford e Berkeley. A plataforma, segundo ele, apresenta muitos recursos e possibilidades de interação, o que facilita o acesso do estudante ao conteúdo via telefone celular, e outros meios.

O diretor informa que os alunos farão matrícula em todas as atividades do semestre, que são organizadas em conjuntos bimestrais. Em um curso com seis atividades semestrais, o aluno cursará três no primeiro bimestre e outras três no segundo bimestre, sendo que em cada grupo de três atividades, duas terão aulas presenciais e uma em sua totalidade on-line.

Souza detalha que as aulas presenciais serão realizadas quinzenalmente, aos sábados, no campus relativo à oferta do curso, possibilitando uma imersão prática dos conteúdos trabalhados on-line. O diretor lembra que as inscrições para essa modalidade de curso poderão ser feitas até o dia 13 de fevereiro e a prova ocorrerá no dia 18 de fevereiro. Outro fato, importante para ser destacado é em relação aos valores dos cursos, que estão bem mais atraentes.

Na pós-graduação híbrida, as atividades serão organizadas em bimestres e o acadêmico poderá concluir o curso em 12 meses. Cada semestre terá quatro atividades presenciais de 16h, em fins de semana pré-definidos, e seis atividades totalmente on-line, três por bimestre. As atividades presenciais mensais ocorrerão nos fins de semana, sendo 8h no sábado e 8h no domingo.

A Unisinos também conta com novo modelo de educação a distância. Houve uma reformulação para atender a uma nova realidade de mercado. Souza diz que o aluno pode estudar em qualquer lugar com acesso à internet, sem se preocupar com o deslocamento até o campus, podendo agendar as suas provas no horário de funcionamento do polo.

De acordo com o diretor, no novo modelo de matrícula e precificação, o aluno deverá se matricular em 24 créditos e pagará um valor fixo mensal. As inscrições para essa modalidade estão abertas e a prova serão no dia 18 de fevereiro. A mudança vale também para alunos atuais que optarem por migrar para o novo modelo.

Site: www.unisinos.br.