Empresa Staufen Táktica avança no Estado

74

666502

2019-01-28 01:00:00

A Staufen Táktica, subsidiária brasileira da multinacional alemã Staufen, empresa que atua no segmento de mercado voltado à consultoria de Lean Management (manufatura enxuta, em tradução livre) está expandindo sua atuação no Rio Grande do Sul, onde já atua há cinco anos.

Diretor da Staufen Táktica, Dário Spínola explica que a empresa é especializada em Transformação Lean e Transformação Digital, método voltado à otimização de processos, que apoia o setor corporativo a implantar mudanças, fazendo correção de falhas, de uma maneira rápida, até estabelecer uma cultura de mudança sustentável na empresa.

O diretor destaca que o objetivo da consultoria é justamente tornar a empresa eficiente em todos os seus aspectos, por meio do método Lean. Ele explica que a consultoria serve às necessidades da área corporativa, tanto para correção de problemas, como é muito indicada àquelas organizações que estão atuando bem no mercado.

Segundo Spínola, "sempre dá para melhorar alguma coisa". Ele cita que a Staufen Táktica está no mercado há mais de 20 anos e ajuda empresas a se desenvolverem dentro do "Pensamento Lean", com o objetivo de gerar resultados expressivos para os negócios, com aumento de produtividade, redução de estoques e de defeitos na produção, o que atinge todo o fluxo de valor, desde o fornecedor até o cliente, passando por todos os processos, sejam eles produtivos ou administrativos, operacionais ou estratégicos. "Temos também grandes empresas parceiras como a AGCO, Volvo, Thyssen Krupp e Marcopolo", cita.

Spínola acrescenta que o sistema Lean pode ser utilizado em tudo para qualificar a gestão dos processos e também de qualificação de pessoas. Dentro desta abordagem, cita a Academia Staufen como forma de propagar a metodologia e de formar dentro das organizações (as lideranças) pessoas qualificadas para estabelecer e manter o método funcionando até que ele se transforme, de fato, em uma filosofia de trabalho.

O diretor explica que o Lean surgiu no Japão, com resultados em produtividade e qualidade nas empresas, reduzindo desperdícios e custos. A prática ficou conhecida com Sistema Toyota de Produção - Toyota Production System.

O Sistema Toyota de Produção foi estabelecido com foco no Sistema de Administração da Produção e o conceito de Automação com um Toque Humano. A partir daí, surgiu o método Lean, que resultou, posteriormente, em sucesso àquelas corporações que o aplicaram. Spínola comenta que atualmente já se estabeleceu até o termo "empresa Lean", ou seja, empresa enxuta. O método, que segundo ele, está hoje em sintonia com a Indústria 4.0.