Metal Work ingressa na Indústria 4.0

Fabricante de componentes para automação industrial de origem italiana e com sede brasileira em São Leopoldo (próximo a capital gaúcha), a Metal Work é uma das primeiras empresas a desenvolver produtos alinhados com o conceito da Indústria 4.0. Entre eles, estão os novos módulos da linha EB80, utilizados na fabricação de máquinas de diversos segmentos, que monitoram, em tempo real, o comportamento de seus componentes, podendo prever falhas e controlar a vida útil dos elementos.

Entre as vantagens do produto estão o baixo consumo energético, a personalização dos sistemas - que podem ser estruturados com infinitas combinações, como um Lego- e a redução de 60% a 80% do número de códigos em relação aos concorrentes. A EB80 não apenas se autodiagnostica em relação às funções que deve exercer, mas desenvolve funções de verificação e diagnóstico de componentes complementares. Essa tecnologia permite ampliar o grau de informações sobre elementos de máquinas.

Conforme Hernane Cauduro, diretor da Metal Work no Brasil, a Indústria 4.0 já é realidade. "Com este lançamento, a Metal Work oferece aos mercado de máquinas o que existe de mais moderno em terminais de válvulas, atuadores e estruturas de máquinas flexíveis, permitindo construir soluções de modo diferente, permitindo a ampliação e a reconfiguração de sistemas e máquinas com alto grau de flexibilidade, algo inimaginável há pouco tempo atrás."

Em 2018, a Metal Work participou da Ilha de Manufatura Avançada da Feimec, promovida pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, e da Feira de Hannover, expondo um dispositivo que mostra a funcionalidade, no contexto da Indústria 4.0, das válvulas EB80. Para estimular o avanço da Indústria 4.0, a empresa também promove eventos com o engenheiro de aplicação da Metal Work Itália, Alessandro Guidi, que compartilha os conceitos dessa nova fase da indústria, soluções para automação industrial e conceito e aplicação da manutenção preditiva na automação.

Fundada em 1967 na Itália, a Metal Work está presente em todos os continentes. No Brasil, desenvolve produtos customizados para a indústria no País e para América Latina.

No portfólio, constam mais de 15 mil referências. Entre elas estão: cilindros pneumáticos, elétricos, lineares e rotativos; válvulas pneumáticas e eletro válvulas direcionais, de processo e áreas classificadas; válvulas para segurança em máquinas; elementos para manipulação, pinças, guias lineares; conexões de engate rápido; linha de filtros reguladores para tratamento do ar comprimido; sistemas montados em painéis; e estruturas de máquinas em alumínio, elementos para vácuo.