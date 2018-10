Sispro projeta suas novas estratégias para 2019-2021

A Sispro, empresa gaúcha com 46 anos de atuação em todo Brasil e com sede em Canoas, no Rio Grande do Sul, está buscando o seu espaço para competir no mercado com as grandes multinacionais no segmento de tecnologia, voltada à gestão corporativa.

Com base nas diretrizes e metas para (2019-2021), a companhia, que além da melhoria contínua de seus produtos atuais, prevê significativos investimentos em novos. E a partir do lançamento de versões dos seus produtos atualizados tecnologicamente e que rodam totalmente na nuvem, a Sispro tem conquistado novos clientes em um constante processo de reinvenção.

Regis Brião, diretor de Relacionamento e Ricardo Muller, diretor de Operações, que assumiram a diretoria em 2018, comemoram os resultados registrados até o momento. Explicam que a Sispro tem softwares na nuvem e que podem ser utilizados por empresas de diversos portes. "Eles são versáteis e perfeitamente adaptáveis para todas as tarefas ou parte delas, conforme necessidade dos empresários." De acordo com os diretores, os produtos foram projetados para atender integralmente a gestão das empresas, ou de forma individual, por exemplo, à área fiscal ou de gestão de pessoas.

Os diretores citam vantagens das soluções em nuvem da Sispro, entre elas: o cliente não necessita investir em infraestrutura de servidores, ou em sistemas de proteção contra hacker e para evitar ataques de vírus ao seu sistema. A única preocupação dos empresários é em obter uma internet rápida. Outra vantagem relatada pelos administradores é o acesso às informações da empresa de qualquer lugar por meio de dispositivos móveis e a possibilidade de utilizá-los quando for necessário.

Os executivos explicam que, para evolução e aperfeiçoamento das soluções da Sispro, os seus colaboradores coletam os dados de campo e estes agilizam e contribuem no atendimento rápido dos clientes e no atendimento personalizado, além da melhoria dos produtos.

A empresa, com matriz no Rio Grande do Sul, conta com filiais em São Paulo e Rio de Janeiro, além de representantes em Curitiba (PR) e em Manaus, região em que a Sispro tem um volume expressivo de clientes. Os administradores igualmente projetam metas de expansão de mercado, dentro do plano trienal, para Região Norte do Brasil. "Existe uma expectativa forte de conquista de mercado, isto levando em conta as respostas satisfatórias advindas das medidas colocadas em prática até agora. Obtivemos no trimestre julho a setembro e nos primeiros dias de outubro, um excelente resultado com a comercialização de nossos produtos", comentam.

A Sispro, além de estimular colaboradores, busca startups, parceiros e acadêmicos para contribuírem na cocriação de novos produtos. Dentro de suas ações, criou SIS.HUB para conectar e acelerar ideias. Site: www.sispro.com.br.