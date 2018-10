Unimed Vale do Caí recebe premiações

A Unimed Vale do Caí, com 46 anos de atividades, recebe o reconhecimento pelo seu processo de melhoria contínua. As conquistas vêm a partir de inúmeras mudanças e esforços da nova gestão, que dá prosseguimento às iniciativas administrativas anteriores. Com uma estrutura formada pelo Hospital Unimed Vale do Caí, (com 18 anos de funcionamento, sendo o primeiro hospital do Sistema Unimed no Rio Grande do Sul) e pela Operadora de Planos de Saúde, ambos, localizados no município de Montenegro, a cooperativa atende 19 cidades da região. O Plano de Saúde Unimed Vale do Caí possui mais de 34 mil usuários, e conta com ampla rede credenciada de serviços de saúde e com atendimento de 172 médicos cooperados.

O cardiologista Everton Machado Bochi, presidente da cooperativa, explica que o investimento na reestruturação administrativa, na contratação de profissionais, no desenvolvimento de colaboradores e em tecnologia, levou a conquista de quatro importantes premiações.

Bochi informa que o Hospital Unimed Vale do Caí conquistou, neste ano, certificação como Centro de Excelência em Cirurgia Metabólica e Bariátrica, dado pela Surgical Review Corporation, importante entidade internacional. Salienta que o hospital foi o primeiro da Unimed a ter conquistado esta premiação internacional.

O Hospital Unimed Vale do Caí e a Operadora de Planos de Saúde também conquistaram reconhecimento na área da sustentabilidade, com o Selo Prata de Sustentabilidade da Unimed, que reconhece ações e práticas voltada ao bem-estar social, ambiental e econômico. "Queremos ganhar agora o Selo Ouro", comenta o dirigente.

"O Hospital Unimed Vale do Caí recebeu também a Acreditação Hospitalar da Organização Nacional de Acreditação (ONA_, que certifica a qualidade dos serviços prestados. Deste modo, o hospital é destaque em Excelência no Atendimento. Para tanto, a administração tem feito investimentos em modernos equipamentos e na constante qualificação da equipe de profissionais", destaca.

Bochi comenta também ações feitas pela cooperativa como a compra de um novo tomógrafo. Acrescenta que, a partir de um novo modelo de gestão, foi possível fazer aquisição de camas para Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) e de quatro monitores cardíacos multiparâmetros, aparelhos de fototerapia, berço aquecido, incubadora e detector fetal digital; além de um laser, que permite aumento de resolutividade de casos urológicos e um arco em C de última geração (permite exames e tratamentos vasculares mais complexos). Outro feito, foi a reabertura da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com capacidade para sete leitos. A diretoria atual, eleita em março deste ano, para uma administração bianual (2018/2020), reúne experiência de novos e antigos cooperados para dar prosseguimento aos projetos e metas da cooperativa para os próximos anos.