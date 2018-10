Giordani Turismo chega aos 25 anos de mercado

A partir de um planejamento estratégico e ações voltadas à modernidade, a Giordani Turismo chega aos 25 anos. A empresa, conhecida por oferecer produtos turísticos da Região da Serra gaúcha, se destaca, por uma de suas operações, o passeio turístico de trem Maria Fumaça, que percorre 23 quilômetros, entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa.

Andréia Zucchi, diretora-executiva da empresa informa investimentos previstos ainda para 2019 ao redor dos R$ 7 milhões. Ela cita: Projeto de acessibilidade e cercamento da estação Bento Gonçalves; ampliação da plataforma e bilheteria no município; melhoria na bilheteria e plataforma em Carlos Barbosa; cobertura da estação de Garibaldi. Anuncia também a criação do vagão lanchonete (Bento Gonçalves) e área de estacionamento para ônibus no município. A executiva destaca a compra de novos vagões da Vale da Cia Vale do Rio Doce para ampliação da frota e a entrada em funcionamento da locomotiva a diesel GL8.

A Giordani, ao mesmo tempo em que fortalece os negócios, colabora para economia local, impulsionando também, a hotelaria, os restaurantes e o setor produtivo da uva e do vinho, proporcionado empregos diretos e indiretos. A exploração comercial tem como diferencial, o modo como ela se estruturou para oferecer passeios turísticos, a partir da "experiência sensorial", por meio de belas paisagens; rica gastronomia e o sabor das uvas, sucos, vinhos e espumantes. Alia-se ao passeio, o enriquecimento cultural e muita música.

O Parque Cultural Epopeia Italiana, outra iniciativa da Giordani, é um belo exemplo de empreendedorismo. A empresa, digo: o Grupo Giordani iniciou há mais de meio século. Começou como uma pequena empresa de transportes e hoje, ela atua de modo "integrado" para atender, junto com as demais, todo segmento turístico. Hoje, a Giordani oferece roteiros diversos, além de agenciamento de passagens aéreas, hospedagens e receptivo com serviços de transfer.

Susana Giordani, diretora-geral Grupo, lembra que a trajetória da empresa teve como origem, a iniciativa de seu pai, que idealizou o negócio a partir de um trem e o transformou, com muito esforço, em transporte voltado ao turismo.

Entre as novidades, Andréia cita um espetáculo cênico que conta a história de um casal de imigrantes, Lázarro e Rosa, em sua saga para se adaptarem a "América". Com a tecnologia, o espetáculo faz a imersão dos dos visitantes ao passado. Em outro momento, do passeio, a Giordani oferece o "L'Essenza Del Vino", ou literalmente "A Essência do vinho". Andréia diz que a ideia é proporcionar prazer dos vinhos selecionados em um vagão preparado para o tour, sob orientação de um sommelier.