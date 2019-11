Embaixador da China no Brasil se reúne com empresários em Porto Alegre

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, estará em Porto Alegre nesta quarta-feira, em evento organizado pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e LIDE China, filial internacional do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) Yang fará uma palestra, apenas para convidados, com o tema China e Rio Grande do Sul: um mundo de oportunidades. No final da manhã o embaixador fará uma visita de cortesia ao governador Eduardo Leite. Yang assumiu a representação diplomática do gigante asiático no Brasil em dezembro de 2018, e está é a primeira visita oficial ao Estado. O diplomata é uma grande conhecedor da América Latina, já tendo passado pelas embaixadas chinesas no Chile e na Argentina.