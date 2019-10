Tereza Cristina embarca para Pequim

O agronegócio poderá ter novidades na volta do roteiro internacional do presidente Jair Bolsonaro à China, dentro da missão que prevê agenda oficial no Oriente Médio e também no Japão. Não é por nada que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já embarcou nesta sexta-feira (18/10) para Pequim. O gigante asiático é o que mais apetite desperta entre produtores rurais e indústrias do setor. Lá deve manter uma agenda própria antes de seu reunir com a comitiva de Bolsonaro, que chega ao país apenas no dia 25. É a segunda visita da ministra ao gigante asiático, que neste ano já abriu seu mercado de lácteos as indústrias brasileiras e está ampliando as habilitações de frigoríficos, o que tende a elevar as exportações para o mercado chinês.