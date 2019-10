Languiru quer exportar pés de galinha para o mercado asiático

A planta frigorífica de aves da Cooperativa Languiru em Westfália, que está com sua capacidade de abate sendo duplicada de 110 mil aves dia para 220 mil, deve ser inaugurada em março de 2020 de olho no mercado chinês. Motivos para isso não faltam.

Além de o consumidor chinês estar demandando mais carnes em geral com o avanço da peste suína asiática no país, o que está elevando as compras de proteína animal como um todo, o mercado chinês paga cerca de 10% acima dos outros compradores internacionais. E os asiáticos consomem partes do frango desprezados por aqui ou pouco valorizados.

Um bom exemplo, segundo o presidente da Languiru, Dirceu Bayer, é o tradicional apetite por pés de galinha. Na China, o uso dessa parte da ave vai das sopas ao consumo direto, como petisco, e outros usos. Nos supermercados de Pequim, por exemplo, o preço do quilo do pé da galinha é o mesmo do peito de frango ou até mais caro (como você pode ver na foto). No Brasil, o peito é a a parte nobre e o pé, a parte "pobre".