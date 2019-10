Vinhos chineses da Changyu desembarcam no Brasil

O consumo de vinho pelos chineses vem crescendo ao longo dos anos, assim como as exportações de tradicionais produtores para o gigante asiático. O Brasil, inclusive, vem ganhando mercado por lá. Mas a China também tem bons vinhos e os fabricantes do gigante asiático agora desembarcam por aqui.

A Wine, maior clube de vinhos do mundo, está lançando em seu portfólio cinco rótulos de vinhos chineses. A empresa passa a disponibilizar no e-commerce produtos da vinícola Changyu Pioneer Wine Company, pioneira do mercado chinês. De acordo com a Wine, essa é a primeira vez que esses produtos são comercializados por aqui. E, por experiência própria, garanto que a qualidade da vinícola pode surpreender muita gente.

O mercado de vinhos chinês é milenar, e a produção no país data de mais de dois mil anos atrás, explica a Wine. A produção de vinhos industrializados por lá teve início oficial, porém, em 1892, ano de criação da Changyu. Atualmente, a Changyu é a quarta maior produtora de vinhos do mundo. Um dos tipos disponíveis na Wine, o Changyu Noble Dragon, já teve mais de 490 milhões de garrafas vendidas em todo o mundo.