Quer vender mais? Conheça o gigante asiático

Thiago Copetti

O principal fato econômico mundial de 2018, com certeza, é guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. E, claro, tudo que afeta o gigante asiático respinga no Brasil, já que o país é nosso maior comprador internacional e também principal destino de nossas exportações. E este ano mostra que os primeiros reflexos do embate entre as duas potências tornou o Brasil um fornecedor ainda mais importante para a China.

A expansão das vendas do Brasil para a China após o início da guerra comercial se revela por diferentes lados. Os chineses compraram 21,8% de tudo que o Brasil exportou em 2017. Neste ano, entre janeiro e outubro, a China passou a ser o destino de 26,7% das nossas vendas externas, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). Maior parte da alta puxada pela soja. Em 2017, o Brasil respondia por cerca de 50% de toda a oleaginosa importada pelo gigante asiático. Até setembro de 2018, segundo a embaixada do Brasil em Pequim, esse índice saltou para próximo de 70%.

Nas lista dos embarques agropecuários, os compradores chineses ainda alimentam boa parte das vendas brasileiras de frango e fumo, por exemplo. E deve, em breve, se abrir para a compra de miúdos de gado. Ok, vender commodities não é o melhor dos mundos, porém necessário, e é peça fundamental da engrenagem econômica do País. Vale ressaltar que a China está cada vez mais aberta a comprar produtos industrializados mundo afora. E a maior prova disso foi a primeira feira internacional de importações, realizada em Shanghai, evento no qual o Brasil foi convidado de honra.

O Brasil, porém, não tem conseguido tirar proveito dessa "boa vontade" chinesa em comprar mais manufaturados de outros países. A venda de produtos manufaturados para o gigante asiático caiu de US$ 1,52 bilhão entre janeiro e outubro de 2017 para US$ 1,33 bilhão nos 10 primeiros meses deste ano. Há potencial de vender mais serviços (como tecnologia da informação), moda, bebidas e café, por exemplo. Mas o que fazer além de vislumbrar o mercado? Os chineses reclamam que os brasileiros pouco conhecem a China. A dica para quem quer realmente ampliar seus negócios com o país é ir até lá, conhecer a cultura, as empresas e os empresários, os importadores e os governantes, de cidades a distritos (que têm grande poder econômico, em alguns casos).

Os chineses dizem que o empresário quer vender e comprar, mas nunca colocou os pés por lá. E lá, boa parte se faz por "guanxi" ou relacionamento. Ou seja, o empresário precisa ir até a China e conhecer mais sobre o gigante asiático. E foi justamente com esse objetivo, de apresentar melhor o país aos brasileiros que o Jornal do Comércio ficou por seis meses baseado em Pequim.

Siga acompanhando a coluna pelo site