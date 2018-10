Marvel X, um símbolo da internet sobre rodas

O Roewe Marvel X, fabricado pela chinesa Saic Motor, é um sonho tecnológico sobre rodas. Movido por energia elétrica, o modelo da montadora de Shanghai certamente está entre os veículos mais conectados já produzidos em larga escala. Aqui, um exemplo de suas ações e possibilidades alinhadas com a internet: está chovendo, o carro foi estacionando em um ponto distante e o condutor não quer se molhar. Simples! Basta acionar o carro por um aplicativo no celular e o Marvel X chega até você, sozinho. É o primeiro carro chinês com autorização para atuar com direção autônoma em áreas de estacionamento.

Totalmente elétrico (não é um modelo híbrido), o Marvel pode ser abastecido através de seu sistema de carregamento sem fio e até mesmo compartilhar energia com outros veículos em caso de necessidade, como motos e bicicletas. Ter um Roewe Marvel X no Brasil é algo que não deve ocorrer tão cedo, apesar de já ser exportado para diferentes países da Europa e vendido em outras nações asiáticas onde a Saic tem fábricas. Apesar de a fabricante confirmar o interesse em exportar para o maior país da América Latina, Qin Yun, diretora do departamento ultramarino, explica porque a empresa ainda não ingressou no mercado verde-amarelo e nem deve fazê-lo em curto prazo. "Já chegamos a sondar a entrada no mercado do Brasil, um país com grande potencial para nossos veículos, mas que também tem fortes competidores", ressalta Yun.

Desconhecida da grande maioria do brasileiros, a Saic já tem suas rodas cravadas com vendas latinas no Chile e no México, por exemplo. Está entre as 10 maiores fabricante de veículos do mundo e ocupa a 36ª posição no ranking da revista Fortuna entre as 500 maiores empresas em faturamento.

Na China, a empresa mantém joint ventures com Volkswagen e Iveco, entre outras. Há 10 anos, comprou a antiga montadora inglesa MG Cars, fundada em 1920 e vendida para outra fabricante chinesa, a Nanjing Motors, em 2005. Apenas na China, o Saic Group comercializou, em 2017, quase 30 milhões de veículos.

A empresa, porém, abarca muito mais do que somente a produção de carros. Investe pesado, por exemplo, no desenvolvimento de baterias que melhoram o desempenho de veículos movidos a energias limpas. "A duração e a boa qualidade das baterias elétricas são o maior desafio para impulsionar o setor. Por isso, decidimos investir pesado, nós mesmos, na pesquisa e desenvolvimento não apenas do carro, mas também das baterias", explica Yun.

A empresa também é referência, na China, na fabricação de veículos para compartilhamento. É a maior no segmento de compartilhamento de carros elétricos do gigante asiático, atuando em 62 cidades com 27 mil veículos, em torno de 2,6 milhões usuários cadastrados e locações mensais de 1,35 milhão de unidades (média de um por segundo). "Temos cinco principais linhas e estratégias em foco: eletrificação, inteligência e conectividade, compartilhamento e globalização", resume a diretora do departamento ultramarino.

No item globalização a montadora também avança aceleradamente. A empresa já tem bases de produção na Tailândia, Índia e Indonésia, além de centros de pesquisa e inovação em Birmingham (Inglaterra), Califórnia (EUA) e Tel Aviv (Israel), além de 13 centros de marketing e serviços no Oriente Médio, América do Sul, Ásia, Austrália e Europa. Na Europa, seus carros circulam por Reino Unido e Alemanha, por exemplo.