Café da manhã ou almoço?

O café da manhã dos chineses é praticamente um almoço: arroz, verduras, sopa fazem parte do cardápio. Mesmo em hotéis com bom fluxo de estrangeiros esse pratos estarão sempre sendo servidos, mas com a opção ocidental junto, ou ao menos uma parte do que costumamos comer pela manhã (café leite, pão, frios...).

Mas caso o visitante vá para algum lugar pouco frequentado por estrangeiros, podem se deparar apenas com a opção chinesa e ter que fazer um bom almoço às 7h da manhã. Foi o que fiz na Yuetuo Island, uma ilha que visitei sozinho na província de Hebei. A explicação desse farta refeição cedo da manhã é que, para os chineses, a vida e a alimentação devem ser mais fortes pela manhã e ir reduzindo ao longo do dia. Algo como, tome seu café da manhã com um "rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo".

Antigamente, no meio rural, nem sequer se faziam três refeições, explica o professor de mandarim Chang Fuliang. Além de nos dar classes de idioma, Chang nos explica muito da cultura e dos hábitos chineses. “Para os chinês, a manhã é a parte alta do dia, digamos assim. Por isso uma alimentação reforçada. Depois vem algo mais leve para o almoço. A janta é cedo, como 18h, e depois não comem mais nada”, explica Chang.