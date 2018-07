A fama de má qualidade dos produtos chineses é válida?

Pequim

Sim, muitos produtos "made in China", especialmente aqueles de massiva exportação, são de baixa qualidade, e há muitos produtos falsificados. A China, porém, está em uma luta interna para mudar essa história, e investe cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia própria e bons produtos.

Aqui, você não verá um chinês "médio" com produtos ruins em mãos. Todos querem bons telefones, boas roupas e tudo original. O "pirata" é vendido, sim, mas facilmente identificado pelos baixos preços. E a qualidade tem seu preço. Aqui, produtos eletrônicos dos bons saem, no máximo, cerca de 30% mais baratos que no Brasil.

Há quem diga que a China manda as coisas ruins para o Brasil e fica com as boas. Não é verdade. São os importadores que compra porcarias. Os bons produtos existem, estão à venda para qualquer um, mas têm seu preço. A produção de baixa qualidade existe, ressalta Luo Jun, diretor-geral do Escritório de Relações Internacionais da província de Guangdong, somente porque há demanda dos importadores.

Luo diz que muitos vêm para a China querendo comprar por cinco yuanes (moeda local), exemplifica, um produto que custaria, normalmente, 10, e o fabricante, erroneamente, aceita a encomenda. "Um produto de cinco yuanes não terá a qualidade de um de 10. No mínimo, será muito mais frágil. Quando chega na mão do consumidor, põe-se a culpa na China. Compradores e importadores também deveriam rejeitar esses produtos", recomenda Luo.