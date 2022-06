O jatinho do momento

O Cirrus Vision Jet é um jato monomotor com velocidade de cruzeiro em torno de 600 Km/h, pode levar até sete passageiros e não precisa mais de 650 metros de pista para operar. Custa US$ 2,5 milhões, metade de um Phenom 100 bimotor da Embraer. E tem o famoso plus. Como seu irmão menor com motor a pistão, o SR22 possui paraquedas que leva não os passageiros mas o avião inteiro a um pouso suave. Se o piloto tiver algum problema, seu sistema faz a rota e pousa o jato sozinho.

Alegrete, baita chão

Pelo menos seis grandes empresas e uma cooperativa de outros municípios, ligadas ao agro, desembarcaram no Alegrete, com foco principalmente na soja. O solo não é lá essas coisas em regra, mas há bolsões de boa terra, incluindo coxilhas.

No campo e na cidade

A expansão de cooperativas para além das suas fronteiras tem uma causa. O povo do campo costuma dizer que a reforma agrária se faz ao natural. Com o crescimento dos filhos e depois dos netos, a propriedade não dá sustento para todos, então a saída é arrendar ou comprar terras. Acontece o mesmo com grandes empresas familiares, só que elas geralmente profissionalizam a gestão. Cada teta da vaca tira 25% do leite extraído, então leite para todos.

Queixa de leitor

"É deprimente ver a EPTC destruir a trafegabilidade das estreitas vias, que já eram horríveis, em favor de ciclovias que vivem às moscas. Em algumas ruas que viraram avenidas estreitas e agora tiveram sua largura diminuída ainda mais, ficou impossível dois carros trafegarem lado a lado."

Feitiço contra o feiticeiro

Em algum momento, as sanções aplicadas contra a Rússia pelos países ocidentais acabarão por prejudicar o mundo todo com poucos efeitos práticos para a guerra de Putin. Ao anunciar que vai embargar o petróleo russo, a União Europeia causou um salto no preço do barril. Como em toda briga, quem se estrepa primeiro são os baixinhos, mas também sobra canelada para os grandalhões.

O umbigo do Brasil

Se o nosso conhecido ET passasse algum tempo olhando os jornais nas últimas décadas chegaria à conclusão que o funcionalismo público seria, disparado, o maior contingente de trabalho de um estado ou país. Uma vírgula de mudança vira notícia. Ninguém fala sobre comerciários, metalúrgicos, operários da construção civil, entre outras profissões.

Loquazes e imprudentes

A Polícia Rodoviária Federal constatou que, nos últimos anos, vem aumentando o número de motoristas dirigindo e falando ao celular. Não precisa de polícia para constatar que aumentou o número de pedestres atravessando a rua falando ao celular com sinal vermelho e sem olhar para o trânsito. Algum dia ele vai falar da cama do hospital ou parar de falar para sempre.

Certeza na incerteza

Com as reviravoltas e incertezas no dia-a-dia, os "agentes financeiros têm dificuldades para colocar nas cotações qualquer tipo de convicção", uma precisa definição de Gina Bacelli, da área de estratégia de investimentos do Itaú Unibanco para o Valor Econômico.

A Turminha da Polo

Os personagens da revista infantil idealizada pela empresa gaúcha Polo Films a fim de ensinar sobre a importância da reciclagem do plástico, encantaram a colombiana Sara, cujo personagem Marce La Recicladora se converteu em uma das estrelas do Fórum ABRE de Sustentabilidade, em São Paulo.

O país da divergência

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que falta consenso para a reforma tributária. Consenso não existe nem em clube de futebol que ganha o jogo. Algumas coisas neste bendito país têm que ser feitas na marra.

Pois é

É verdade que ainda é muito grande o número de desempregados apesar da queda de 0,7% no trimestre, mas puxa vida, não tem que puxar para baixo sempre. E nós sabemos as causas. Afinal, é o menor índice desde 2016.



Miúdas