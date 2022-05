O trem da história

Inaugurada em 1883, a estação férrea de Rio Pardo está em ruínas. É resquício da época de ouro das ferrovias, história que começou em 1854 e chegou a contar com um restaurante. Em 2012 foi restaurada, sediou a secretaria de Cultura e Turismo do município, mas sete anos depois estava novamente abandonada. Sofreu um incêndio em 2020. Hoje é patrimônio cultural ferroviário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.

Dupla de três

Em conversa de roda de cafezinho, alguém perguntou qual candidato ao governo do Estado um antigo e calejado parlamentar - cujo partido tem candidato - votaria: em Eduardo Leite ou outro que não do seu partido. - Não esquece de incluir o Onyx Lorenzoni nesta lista - falou outro.

A aceleração no campo

A tecnologia no agro está cada vez mais revolucionando a produtividade. Antes, o produtor levava 45 dias pra plantar e 45 dias para colhe; hoje, planta em 10 dias e colhe em 10 dias, conta o empresário Claudio Bier, da Masal.

Participação ucraniana

Um dos momentos mais aplaudidos da cerimônia de abertura da Feira de Hannover foi quando anunciaram que, mesmo em meio à guerra, a Ucrânia tem oito empresas participando presencialmente do evento e outras sete de forma remota da edição deste ano. Quem informa é o enviado especial do JC, Guilherme Kolling.

Eleição na CNI

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel, apresentou-se como candidato à presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2023, durante a reunião de abertura da delegação brasileira na Feira de Hannover. Mabel defendeu uma política industrial agressiva para o Brasil, substituindo exportação de commodities por manufaturados.

Golpe remoto

Leitor conta que deixou o carro por poucos minutos na frente do Theatro São Pedro e, quando voltou, o flamante estava aberto e o que tinha dentro sumiu. Só deixaram a flanela de limpar o para-brisa. Foi vítima do golpe já conhecido de abrir remotamente o carro assim que o dono o tranca. Remédio é trancar, esperar um pouco e ao se afastar acionar de novo o controle de forma furtiva.

A farra Rouanet

Essa celeuma sobre cachês milionários pagos a artistas famosos com as facilidades da Lei Rouanet mostra o que foi, é e será, até prova em contrário, a imoralidade que cerca se faz com o dinheiro público e a hipocrisia de artistas famosos que criticam o governo, mas dele se locupletam.

Tá tudo dominado I

Os depoimentos do ator Johnny Depp no tribunal que julga as acusações de maus tratos da sua ex-esposa Amber Head, em que confessa que cheirou cocaína com outro ator, mostra porque o tráfico tem toda essa força lá e aqui. Fingimos que não vemos ou, pior, ignoramos essa dura e assustadora realidade: os usuários que cheiram "socialmente".

Tá tudo dominado II

Como isso passa só de relancina nos meios de comunicação, o cidadão comum acha que os drogados formam um círculo restrito. Não mesmo. No lar, no bar ou no banheiro as drogas imperam. O escritor W.C. Fields dizia que os EUA eram uma nação grande e bêbada. Hoje, poderia acrescentar grande, bêbada e chapada.

As chances de Simone

A propósito da esperança de crescimento da cúpula do MDB sobre o crescimento de Simone Tebet, um íntimo dessa mesma cúpula acho que avaliaram errado, que ela não tem chance nenhuma. A conferir.

Máscara Lavoisier

É bom arrancar ou cortar as alças das máscaras que se joga no lixo. Sempre tem algum mau caráter que as coleta e vende para vendedores inescrupulosos, sem participação do DMLU e catadores registrados.

Milagres no prato

Segundo a Bíblia, Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães. Nossos restaurantes também operam um, mas de outra forma: o milagre da redução das porções.

O sapo, uma iguaria

Certa vez Leonel Brizola disse que Lula era um sapo barbudo para se engolir. Não faz muito, Geddel Vieira Lima, aquele dos R$ 51 milhões em casa sem procedência, fechou com Lula. Como é pajé do MDB nordestino, é a vez do sapo barbudo engolir um sapo sem barba.

Tanto faz quanto fez

Nos anos 1930, Benito Mussolini, o chanceler ou ditador da Itália, como queiram, gozava de grande prestígio nos Estados Unidos. Botou os trens no horário, drenou os pântanos de Roma e exportou a máfia para a Sicília. Então foi entrevistada por uma famosa jornalista americana chamada Clara Booth Luce. que lhe perguntou se era difícil governar a Itália. Benito deu de ombros. - Difícil não é. Mas é inútil. Nos países do Hemisfério Sul, além de ser difícil, é inútil.

O de sempre

Entra ano e sai ano e as tragédias de deslizamentos nas grandes capitais se repetem. Agora foi em Recife, em março são as águas de março no Rio de Janeiro, Teresópolis ou no litoral de São Paulo.

Agro em alta

O agronegócio foi um dos setores que conseguiu se manter equilibrado mesmo diante de um cenário difícil como o vivido na pandemia, impulsionando diversas cadeias produtivas ao seu redor. A área de implementos rodoviários, por exemplo, registrou ampliação de 33,4% em 2021, conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

Maio

Sempre e bom lembrar. As pesquisas que dão Lula muito à frente de Bolsonaro valem para HOJE. Amanhã será outro dia. Ninguém vence - ou perde - eleição cinco meses antes.



Miúdas