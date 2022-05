Fachadas coloridas na rua Santa Terezinha

É muito bonito quando locatários ou proprietários de casas antigas deixam o imóvel mais vivo e cheio de cores. Caso da cafeteria & pub Santa Fermata na rua Santa Terezinha, 29, travessa entre a avenida Venâncio Aires e a José Bonifácio, perto do Parque da Redenção. Até uma pedestre entrou no clima.

O senhor do destino

Embora esperada, a desistência de João Doria em concorrer à presidência da República é a volta do imponderável, mesmo que o ato não o tenha sido. A questão delicada é saber quem vai ser vice de quem e qual será a composição da chapa entre tucanos, emedebistas & arredores. O tempo urge.

Que rei sou eu?

Muitos partidos - inclusive os grandes - entram nesse jogo sem intenção de entrar. Resumindo, é melhor ser amigo do rei do que ser rei. Nessa jogatina de poder e cargos (com direito à caneta cheia), dar apoio pelo menos no segundo turno é cláusula pétrea. Sem ela, não vêm que não tem.

Tudo a seu tempo

Em política, na literatura de ficção e nos filmes, existe um elemento que mostra se o candidato, autor ou diretor é rápido e bom no gatilho. Chama-se timing, o tempo certo. São dois os perigos: o cedo demais e o tarde demais.

Elevador ou sala de espera?

O último trabalho do instituto Paraná Pesquisas mostra empate técnico (dentro da margem de erro) na intenção de voto dos eleitores para a disputa ao Senado no Rio Grande do Sul. Quem ponteia a disputa é o vice-presidente Hamilton Mourão (REP), a ex-senadora Ana Amélia (PSD) e a ex-deputada Manuela d'Ávila (PCdoB). Pata os respectivos partidos, a luta agora é para saber se estes patamares - em torno de 20% - são piso ou teto, porque cada um tem seu fã-clube.

Aprendiz de feiticeiro

A caneta do presidente Jair Bolsonaro (PL) sofre de ansiedade patológica. Para nomear e demitir ministros e presidentes das estatais, é com ela mesmo - e seu dono. Em alguns casos, como a Petrobras, o cafezinho veio frio antes mesmo de ser preparado.

Essa é nova

Dando prosseguimento à sua campanha para convencer quem já está convencido, Lula (PT) disse que a inflação corrói a renda do brasileiro blá-blá-blá. Para chegar a essa brilhante conclusão, deve ter consultado um batalhão de economistas.

Penas ao vento

Matéria nesta edição. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) deu provimento ao recurso do prefeito afastado de Canoas Jairo Jorge (PSD) e declarou a Justiça Federal incompetente para processar e julgar ação popular que o condenou no caso da merenda.



Sem almoço grátis

O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) é objetivo ao argumentar por que considera a concessão de rodovias estaduais um bom negócio: para ter investimentos bilionários e estradas boas, é preciso ter recursos, no caso, pedágios. O lote da Serra, primeiro que foi a leilão, é alvo de críticas de prefeitos e associações do Interior. Ranolfo contrapôs com argumentos. A entrevista está no caderno especial Dia da Indústria, nesta edição.

De volta

Após dois anos de interrupção, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) volta com o Bom Dia Associado, amanhã a partir das 8h30min com o tema: "Gerações Empreendedoras".

Sem moderação

Se a máfia americana dominava o contrabando de bebida durante a Lei Seca nos Estados Unidos, década de 1930, o nosso PCC contrabandeia cervejas para a Bolívia.

Tanto faz quanto fez

Do ponto de vista da maior fatia do eleitorado, a maioria silenciosa, a desistência do ex-governador João Doria (PSDB) ao Planalto e os movimentos dos partidos em correr atrás da máquina das composições não a comove. Por enquanto, ela não está nem aí.

