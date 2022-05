Uma roda de pesos-pesados na Padre Chagas

O último sábado teve quórum máximo da turma que se reúne aos sábados e domingos de manhã no Z Café da rua Padre Chagas, roda composta de pessoas muito bem sucedidas. Embora passe pelo menos 30 horas por semana no ar, viajando, o ex-ministro Carlos Marun (segundo da esquerda para a direita) costuma aterrissar na Padre Chagas. Regados a café, política, causos, negócios e risadas se misturam, com destaque para as últimas.

A construção de falsidades I

Circula por aí uma informação falsa dizendo que se o eleitor vota em branco para presidente, automaticamente anula os demais votos. Absurdo, rebate o advogado Antônio Augusto Mayer dos Santos. Vota-se em um cargo por vez. É por essa e por outras que combater fake news é enxugar gelo.

A construção de falsidades II

É incrível a capacidade do brasileiro acreditar - e disseminar - bobagens, com informações tão falsas quanto elefante saber voar. Em casos como esse, sempre é alguém que ouviu de alguém "da mais alta confiança". Também há um percentual que espalha para confundir, no mais puro espírito de porco.

Meio mandato

O mandato de quatro anos para presidente e governadores é uma ficção. Metade é perdido na entrada e na saída. O primeiro ano de governo é para entender a máquina pública e no último, ou o café está frio ou o tempo é gasto na campanha de reeleição. Sobram dois anos, efetivamente.

Alta gastronomia

Janja é o apelido da namorada do ex-presidente Lula (PT). Ela começa a participar dos comícios e até canta. E campanha eleitoral tem o dom também de criar pratos para a alta gastronomia. Um deles é lula com chuchu, também conhecido como Geraldo Alckmin. É servido nos comícios.

Kombinete



NATIELE KONZEN/PMSCS/DIVULGAÇÃO/JC

É o nome que a prefeitura de Santa Cruz do Sul deu à Kombi que leva uma série de ações aos bairros, incluindo vacinações contra a gripe, concursos infantis e conversas com os moradores. A perfeita Helena Hermany (PP), à esquerda, está no comando das ações. A Kombi é o que se chama de fenômeno. Onipresente, é pau para toda obra mesmo não sendo mais fabricada.



Voto do silêncio

De alguns meses para cá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, restringiu ao mínimo entrevistas e declarações públicas. A cada fala divulgada, lá vinha chumbo, não raro descontextualizado. Por isso, há menor procura por seu nome no Google. Tomou Doril...

Memórias de quem as têm

O advogado, jornalista e sócio da RBS Fernando Ernesto Corrêa - um dos mais brilhantes e espirituosos empresários da comunicação - resolveu colocar seus mais de 60 anos de atuação em diferentes áreas no papel, e lança seu livro de memórias no próximo dia 31 de maio. A obra é resultado de um ano de entrevistas e conversas com o jornalista Márcio Pinheiro.

Feliz aniversário

Espaço de acolhimento para pacientes em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre, a Casa de Apoio Madre Ana completa hoje seis anos de atividades. O espaço já recebeu mais de 5 mil hóspedes, vindos do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados, que hoje já representam 52% do público.

Fala o leitor

à nota de ontem Do leitor Francisco de Araujo Santos, referindo-se: "Confessaste, por mim e por muitos, nossa inabilidade de abraçar o novo e criativo mundo eletrônico. Onde poderiam se atualizar os portadores de bengala?"



Oscar da Serra

A renomada premiação iF Design Award tem novamente a brasileira Tramontina como uma das vencedoras. Pela quinta vez consecutiva, um produto da marca está entre os melhores do ano. O destaque de 2022 foram os bules térmicos plásticos, da linha Exata, que levou o prêmio na categoria Utensílios Domésticos.

A chatice dos 100

Alguns aeroportos do mundo já flexibilizaram uma chatice, regra que já tem 16 anos: não poder viajar com frascos de mais de 100ml na bagagem. Para isso, foi preciso criar uma tecnologia que faz tomografia computadorizada na sacola ou mala. Baratinho, custa só US$ 2,5 milhões.

A ordem dos fatores

O Brasil deve ser o único país do mundo onde se lança candidaturas a presidente antes do lançamento da pré-candidatura.



