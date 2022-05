O movimento do South Summit

Bastava acompanhar por alguns minutos a fila de táxis na saída do South Summit para entender um pouco do que esse evento movimentou a economia e a cidade de Porto Alegre. Pela manhã ou pela tarde, em pouco tempo, a fila de carros numerados se desfazia, com passageiros ingressando nos veículos. Parecia até um ponto movimentado de táxi nos velhos tempos.

Também no Uber

Do outro lado da avenida João Goulart, junto à Rua da Praia, o movimento era contrário, de gente descendo de carros. Nesse caso, o predomínio era de veículos com motoristas do Uber. Além de se locomover, obviamente todo esse público consumiu, se alimentou e se hospedou na cidade. Enfim, deixou dinheiro por aqui.

Bilionários

Sócio da 3G radar e autor de obras como O poder da China, Ricardo Geromel foi um dos painelistas do South Summit. O empreendedor, que escreveu sobre bilionários para a revista Forbes - e inclusive tem um livro sobre o tema - comentou o que as pessoas perguntavam a ele em diferentes países sobre gente muito rica.

Leite candidato

Quem viu o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) sendo assediado pelo público e tirando fotos a todo momento no South Summit coloca em dúvida a certeza de que o tucano não disputará o Piratini. Ele até pode ser contra a reeleição. Mas como sua candidatura ao Planalto é improvável, tentar o governo do Estado é uma possibilidade. Tem se movimentado também em feiras do Interior do Estado.

China, Brasil e EUA

No Brasil, questionavam se os bilionários eram felizes. Nos Estados Unidos, havia uma adoração, os bilionários são ídolos por terem conquistado o que conquistaram. E na China, quase sempre faziam as mesmas perguntas: onde estudaram esses bilionários? Onde seus filhos estudam? Por sinal, educação e formação foi um temas que Geromel insistiu em sua fala.

Novos negócios, novas seitas I

Passado o exitoso South Summit, fica no ar uma incômoda sensação de que, para o pequeno empreendedor ou negociante comum, se fala grego no mundo da inovação. Algo como um universo apenas para iniciados, em que balcão de madeira e vendedor de Bic atrás da orelha não só não entram, como são repelidos. É uma imagem a ser mudada.

Novos negócios, novas seitas II

O excesso de anglicismos e certos rituais inerentes aos 3.0 ou 5.0 emoldurados pela glamourização lembram seitas antigas que exigiam dos futuros fiéis um curso secreto. Para entrar no céu dos novos negócios, a barriga no balcão do bodegueiro soa como blasfêmia.

O calvário nosso de cada dia

Por um dia apenas, os principais cargos da prefeitura de Porto Alegre deveriam se disfarçar para não serem reconhecidos e se misturar com o povo nas principais paradas de ônibus. Um dia não, algumas horas no horário de pico. Quinta-feira, 11h, na parada na frente do Shopping Total: 10 linhas circulam ali, segundo a placa. E se passaram 35 minutos até aparecer um coletivo. Isso mesmo. No mesmo dia, 18h30min, na Venâncio Aires. Depois de 36 minutos, passa um T-5. E isso que era horário de pico. Imagina quem pega dois ou três ônibus até chegar em casa. Ah, o T-5 estava lotado, nem parou. Uma senhora revoltada contou que quatro motoristas do Uber cancelaram a corrida. Quando alguém que não é submetido a esse martírio faz a experiência, a frase brota espontaneamente: não sei como esse povo aguenta. Aguenta. Por isso é povo.

O grande olho de cima

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) firma hoje protocolo de intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para utilizar imagens de satélite para fiscalizar a execução de obras públicas. O acordo é resultado da visita que o presidente do TCE, conselheiro Alexandre Postal, realizou à sede do órgão em abril, em São José dos Campos (SP).

Os novos, tão velhos

Alguns partidos novos - pretensamente inovadores na arte da nova política - parecem como senhores da velha política, que substituíram terno e gravata por calças apertadas de cores neon, que se sabe como entra, mas não como sair. Em resumo, só mudaram o layout do bóton.

Rumo à obesidade