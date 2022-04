A Ucrânia na Serra

Atletas ucranianos estão hospedados em Nova Petrópolis, para as Surdolimpíadas de Caxias do Sul. A seleção de futebol masculino da Ucrânia foi a primeira a chegar. A Olimpíada, de 1º a 15 de maio para pessoas com deficiência é coisa de gente grande. São 100 países e 21 modalidades para os atletas.

Marcas de Quem Decide

O tradicional caderno especial com os resultados completos da pesquisa Marcas de Quem Decide circula nesta edição do Jornal do Comércio. São 112 páginas com gráficos, análises e artigos, com números de 74 setores da economia gaúcha. Para ser lido e guardado para consulta.

O xispa

Ficar pelado hoje não é mais nenhuma novidade. Novidade é andar de terno e gravata na Redenção em um domingo de sol. Nos anos 1960, a moçada criou uma breve exposição da retaguarda desprovida de roupas, conhecida em Porto Alegre como "xispa", só não sei se era criação gaudéria ou importada de São Paulo ou de outro estado. Mas muito mais audacioso. O cara, sentado ao lado do motorista de um carro, geralmente fusca, porque o para-brisa era reto, tirava as calças e colava a bunda nele. Imaginem a cena: pessoas caminhando na calçada e de repente passa um traseiro como se passageiro fosse. O cérebro leva algum tempo até processar a informação, de maneiras que passada a estupefação e a entrada da indignação, os moleques já estavam longe. Exigia coragem, porque a polícia era acionada em seguida, por isso, a audácia geralmente acontecia à noite. Mas houve casos no bairro Ipanema em dias de verão. Quem fizesse isso era chamado de playboy, filhinho de papai, degenerado sexual e por aí afora. Era o máximo da depravação, punível com o sétimo círculo do Inferno de Dante. Um rapaz de fino trato de nobre família da Fronteira Oeste viu uma sessão de xispa e ficou entusiasmado. Resolveu fazer a mostra da sambiqueira na saída da sessão de sábado da sua cidade, com a ajuda de um amigo. Não foi uma boa ideia. Levou uma sumanta de pau com rebenque do namorado de uma garota e o pai cortou-lhe a mesada. E sem o consolo de uma bombacha protetora.

Duas safras

A SPR assina a campanha de um dos programas mais importantes do agronegócio do Rio Grande do Sul: o Programa Duas Safras, coordenado pela Farsul em conjunto com outras entidades do setor.

Lá e cá

O que é ruim para os Estados Unidos também é ruim para o Brasil. A autoridade monetária norte-americana prevê que a inflação continuará alta até 2024. Valha-nos Jesuscristinho.

Megatendências para o agro

A Embrapa listou as oito megatendências para a sustentabilidade do agro: menor pegada de carbono, conservação da água, manutenção dos nutrientes do solo, uso controlado de antimicrobianos e defensivos, valorização dos serviços agroambientais, redução de perdas e desperdícios e condições adequadas de emprego e renda no campo são as principais exigências.

A praga

O que já era ruim piorou com a pandemia e o uso massivo das ferramentas como o WhatsApp: a desatenção. Tudo tem que repetir mesmo que sejam poucos segundos depois, especialmente no atendimento do comércio. Um dia o empresariado vai se dar conta da enorme queda de produtividade pelo WhatsApp. Se não estiverem desatentos também.

Homenagem ao Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) será homenageado no Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa do dia 5 de maio, às 14h. A proposição é do deputado Thiago Duarte, em alusão ao aniversário de 70 anos do Cremers, comemorado no dia 6 de maio.

Dinheiro sem rastro

Segundo os dados apresentados no último relatório da Chainalysis, crimes com criptomoedas movimentaram cerca de US$ 14 bilhões em 2021, 79% a mais que no ano anterior. Cartéis de drogas usam criptografia para fazer pagamentos rápidos e anônimos.

A sombra da passarela

A obra "A sombra da passarela", cujo autor é o escritor e advogado Cassiano Santos Cabral, será lançada neste sábado, a partir das 17h, no Espaço Cultural Iargs, na avenida Borges de Medeiros, 1.127. Trata-se de romance policial, mesclando suspense com questões jurídicas.

A proeza da Languiru

A Languiru, de Teutônia, foi o grande destaque do Rio Grande do Sul no Prêmio "Quem é Quem - Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos", ao conquistar o 1º lugar em Gestão Social, valorizando iniciativas que beneficiam associados.

Fala o leitor

"A prefeitura de Porto Alegre conseguiu se superar, asfaltando buracos sem antes cobri-los. Mata a cobra e mostra o pau: experimentem subir a avenida Maryland, no trecho entre a rua 24 de Outubro e a Pedro Ivo. O carro chega a balançar de tantas irregularidades e buracos."

Atenção