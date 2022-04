Vermelho ciclista

No início, os passantes não entenderam bem a moral da história, as faixas vermelho-berrante em locais como a avenida Venâncio Aires em Porto Alegre. Depois, deu para entender que é a faixa para ciclista cruzar a rua, e também advertência para os motoristas.

Parada cardíaca

Se traçamos uma linha sobre a eleição para presidente da República do final do ano passado para cá, ela será reta como eletrocardiograma de defunto, salvo algumas oscilações mínimas. Lula (PT) e Bolsonaro (PL) ponteando, terceira via mais murcha do que boca de banguela, e todos procurando alguém que tenha dentes para morder os dois ponteiros.

Mangas de fora

O ex-presidente Lula está brincando com o fogo ao sugerir, em discurso na CUT, que sua militância mapeie os endereços dos deputados para "tirar sua tranquilidade". Ora, isso é incitação à violência. Assim começam as guerras.

No braço dos advogados

Começa neste sábado a Campanha de Vacinação contra a Gripe 2022 do Sistema OAB/RS. A partir das 9h da manhã, a equipe de saúde da Caixa de Assistência dos Advogados (CAARS) estará imunizando a advocacia e seus dependentes no estacionamento coberto do estádio Beira-Rio.

Atração fatal



O quadro acima está exposto em uma cafeteria do bairro Moinhos de Vento. Até a parte do café parece um pleito justo, mas a parte dos feriados compra briga com os empresários.



Se foi o Serjão

Figura muito conhecida na rua Padre Chagas, faleceu Sérgio Tavares Domingos, o Serjão. Fazia parte da paisagem. Alto e magro, vivia de biscates e auxílios dos moradores, que lhe davam refeições e roupas. Moradores mais antigos lembram que ele era do tempo do Sanduíche Voador.

Caminhos de aço

Donos de outorga de ferrovias estão à cata de investidores porque não têm grana, bijuja, dindim. Nova lei permitirá essa condição, mas a situação toda é um desastre, eis que após 1950 foram criminosamente eliminadas. E dizer que tínhamos mais caminhos de aço no tempo de Dom Pedro II. Nossa, é de sentar nos dormentes e chorar.

Descontão

O Banrisul está oferecendo vantagens a clientes que regularizarem débitos mais antigos (inadimplentes há mais de 180 dias). Os descontos podem chegar a até 90% do valor das operações para pagamentos à vista.

Perguntinha

A China registrou, na terça-feira, mais de 20 mil casos de Covid, maior número desde o início da pandemia. A não ser que o vírus tenha certidão de nascimento de país para país, será que a estratégia chinesa de embretar todo mundo é a melhor?

Os coelhos que voam

Quanto tempo falta para que o espaço tenha colisões entre satélites? A Amazon vai lançar satélites para criar sua própria internet, que vai concorrer com a Starlink do multisuprabilionário Elon Musk. Não só o espaço. Tudo acima de nós caminha para a saturação. Os aeroportos que o digam. Acima das nossas cabeças, os drones triplicam como coelhos.

Palmas para eles

Um grupo de grandes investidores, economistas e cientistas ambientais criou uma empresa que nasce com

R$ 389 milhões para recuperar 1 milhão de hectares em áreas degradadas da floresta amazônica e Mata Atlântica. Aplausos para eles.

