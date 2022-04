O pinhão entrou no cardápio dos animais do Gramadozoo. O parque recebeu a doação de uma tonelada de pinhas que foram apreendidas pelo 2° Pelotão de Policiamento Militar Ambiental de Canela. Com foco na educação ambiental, o zoo desenvolve a campanha "Segura Pinhão", que alerta que o período de coleta está autorizado somente a partir de 15 de abril.

De pires na mão

A corte do Carnaval recebeu a Chave da Cidade na descida da Borges, na sexta-feira, tudo legal e muitas fotos. Mas a dura realidade é que não receberam, até agora, nenhum apoio ou ajuda de custo para seus deslocamentos aos eventos. Para resolver o problema, o Rei Momo, Rainha e Princesas vão organizar um jantar para arrecadar fundos e estão passando o pires para arrecadar dinheiro para fazer... o jantar.

Cuidado, frágil

Ao se despedir da presidência da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Paulo Afonso Pereira, foi questionado sobre a ação da entidade durante o difícil período da pandemia, com restrições ao funcionamento de atividades. Saiu-se com esta: "precisamos, sim, proteger os CPFs, mas sem matar os CNPJs".

Homenagens



Foi o último evento MenuPOA da atual gestão. Ao final de um bate papo com jornalistas, atração da reunião-almoço de ontem, houve um espaço para homenagens. E o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, fez a entrega de uma placa em reconhecimento ao trabalho de Paulo Afonso Pereira, que concluiu o terceiro mandato em seis anos à frente da ACPA.



Palácio do Comércio

Um dos orgulhos da ACPA é o prédio-sede, o conhecido Palácio do Comércio, inaugurado em 1940 com a presença do então presidente Getúlio Vargas. Foi projetado pelo arquiteto alemão José Lutzenberger. Convidados do MenuPOA tradicionalmente ganhavam um quadro com o desenho do belo edifício. Pois ontem foi a vez de Paulo Afonso Pereira receber o mimo, das mãos do presidente do conselho superior da ACPA, Humberto Ruga, e do vice-presidente do conselho superior da ACPA, Zelio Hocsman.

Outro inimigo

Nós aqui de olho nas estatísticas da Covid e esquecendo que há outro inimigo que quebrou as amiguinhas de fora: a gripe. Foram 1.515 mortes em janeiro e 204 em fevereiro, maiores números desde 1996. Aliás, a pandemia teve o efeito funicular, só enxergamos coronavírus, filhos e netos sem cotejar o estrago com outras doenças perpétuas.

Estilo camaleão

Em jantar com executivos da avenida Faria Lima, que reúne boa parte do PIB, a presidente do PT Gleisi Hoffmann, fez um discurso moderado, segundo o jornal Valor Econômico. Bem, o mimetismo faz parte do guarda-roupa dos políticos, especialmente os de esquerda.

Estudo sobre Israel

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), em parceria com StandWithUs Brasil e Federação Israelita do Rio Grande do Sul, promove o seminário "Um estudo sobre Israel: sua história, sociedade e desafios", no próximo dia 11 de abril, segunda-feira, às 19h, na modalidade online.

Força total

O BRDE inicia 2022 com ritmo acelerado nos financiamentos para os diferentes setores econômicos do Rio Grande do Sul. Nos primeiros três meses, o banco registra R$ 311,12 milhões em novos investimentos apenas no Estado, um crescimento de 26% se comparado ao mesmo período de 2021.

Conceito Valduga

Com quase 150 anos de tradição, o Grupo Famiglia Valduga inaugura em Bento Gonçalves o "Famiglia Valduga Experience", espaço conceito que reúne experiências exclusivas, espaço gourmet e loja. A novidade faz parte do projeto de expansão da holding, que pretende levar o mesmo formato para as principais cidades do Brasil.

