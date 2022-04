Túnel gastronômico é atração em rua tranquila de bairro de Porto Alegre

Parece, mas não é o túnel verde da rua Gonçalo de Carvalho. Não fica muito longe dela, mas tem a enriquecê-la uma grande diversidade de operações gastronômicas. Em dias de sol, como no sábado, a rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, é um oásis de tranquilidade e opções para quem está em Porto Alegre.

Breve aqui

Quanto tempo vai passar até que nasça uma criança que será batizada de Zelenskysson e variações? Homenagem ao presidente ucraniano.

A vez dos desmascarados

É visível a mudança de comportamento dos porto-alegrenses no que diz respeito ao uso de máscara. Idosos costumam usá-la em todas as horas e ambientes, mas os jovens dificilmente a usam ao ar livre, e nem mesmo a trazem pendurada no pescoço como boa parte dos adultos. Mas quando entram em restaurantes, especialmente nos bufês, as casas pedem que se use máscara, pelo menos quando se servem.

Falha geral

É incrível como os serviços da CEEE Equatorial atraem críticas vindas de todos os cantos. Vários leitores mandam reclamações. A página selecionou uma entre tantas outras, a do economista Fernando Ferrari Filho, morador do bairro Petrópolis, que mesmo em período sem chuva ficou sem energia por dois dias seguidos. Além dos transtornos, houve dano em alguns eletrodomésticos.

Tapinha de malandro

Surgiu um outro olhar para explicar o tapa que o ator Will Smith deu no comediante que apresentava a noite da entrega do Oscar: tapinha que se dá em nenê para ele arrotar. Em síntese, seria uma tentativa de "falem mal, mas falem de mim". Na guerra do marketing e de criação de factoides, por que este não seria mais um?

Parabéns pra você

Em matéria de óptica, quem dá as lentes é a Óptica Foernges. Quanto mais não seja porque ela está completando 127 anos, idade que só a competência atinge.

Costa Doce

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou o documentário "Costa Doce Gaúcha - BR-116/RS: mais que um caminho, um destino!". Nele são destacadas as belezas naturais, históricas e culturais, além de fomentar o turismo em 12 municípios da Zona Sul do Estado (Guaíba a Pelotas), em função das obras de duplicação. Aliás, o historiador Barbosa Lessa chamava a região de Mar de Dentro.

Vai um PIB salgadinho aí?

A aventura do presidente Vladimir Putin na Ucrânia resultou em uma paulada na economia russa. A previsão é queda de 20% do PIB neste ano, e 15% em 2023. Não existe guerra grátis.

Boa nova para a cultura

Uma das últimas ações do governador Eduardo Leite foi liberar recursos para a conclusão do Multipalco. Ótima notícia. Matéria nesta edição.

Segunda terceira via

Se no Brasil até o passado é incerto, o futuro a Deus e ao imponderável pertence. Se o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) ficar bravo com a molecagem do ex-governador paulista João Doria (PSDB), abre-se uma picadinha para uma chapa do gaúcho com Simone Tebet, do MDB, ao Palácio do Planalto neste ano. Se - e tem muitos se - ambos acertarem os ponteiros, incluindo PSDB-MDB, e, claro, se Leite topar.

Batendo cabeça

Ok, mas quem seria cabeça de chapa, Leite ou Simone Tebel? Astutas raposas felpudas do MDB com milhares de horas de voo sobrevoando fatos e hipóteses acreditam que a chapa da senadora de Mato Grosso do Sul com o gaúcho vai depender das pesquisas de intenção de voto à presidência da República. Quem estiver na frente delas, será o ungido para a cabeça de chapa.

Esse Estado é meu

Qualquer análise, elogio ou crítica que se fizer ao PSDB paulista, deve levar em conta que, para os tucanos da paulicéia desvairada, manter o governo do estado de São Paulo onde está há mais de 20 anos é mais importante - em termos - até do que a presidência da República.

Esse mundo é um hospício

É alguma coisa que botaram na água, só pode ser. Não bastasse a ronha de João Doria fazendo molecagem com Eduardo Leite, agora é Sergio Moro dizendo que não desistiu da candidatura para presidente da República. Deixou a informação flutuar no ar por dois dias e só na sexta-feira a corrigiu. Tem ainda as brigas internas partidárias, Moro saiu do Podemos e foi para o União Brasil. De uns dias para cá, o cenário virou samba do político doido.

Troca tucana

Uma aquisição de peso do PSDB gaúcho foi o primeiro-suplente da Câmara dos Deputados, Mano Changes, que saiu do PV. Fez 55 mil votos na última eleição, em 2018.

Fora de campo

Apesar de todos os convites para concorrer a Assembleia Legislativa e Câmara do Deputados ou até mesmo a cargos como vice-governador e senador, o ex-atleta Paulo César Fonseca, o Tinga, não concorrerá nas eleições 2022. Ele falou da sua decisão para o jornalista Felipe Vieira.

Nova pesquisa

A reprovação à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pandemia de coronavírus diminuiu, segundo pesquisa do Datafolha divulgada ontem. A parcela da população que vê o desempenho como ruim ou péssimo é de 46%, ante 54% em levantamento anterior. Os números mudam pouco a pouco.

Longe, tão perto