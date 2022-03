Parabéns pra você

Não foi só Porto Alegre que esteve de aniversário no sábado. O Colégio Militar de Porto Alegre comemorou 110 anos de existência em 26 de março. Foi uma festa muito bonita, com alunos de décadas passadas e os atuais, todos de uniforme de gala. A cerimônia contou com presença do vice-presidente Hamilton Mourão (REP), ele próprio ex-aluno interno. Mourão deve concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul na eleição deste ano.

Ausência notada

Alguns não compareceram ao evento

Alex Rocha/PMPA/JC

Os nove ex-prefeitos vivos da Capital foram convidados para homenagem no Paço Municipal na sexta-feira: Guilherme Socias Villela (PP, 1975-83), João Dib (PP, 1983-85), Alceu Collares (PDT, 1985-88), Olívio Dutra (PT, 1989-92), Tarso Genro (PT, 1993-96 e 2001-02), José Fogaça (MDB, 2005-2010), José Fortunati (União Brasil, 2010-2016) e Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020).

Historinhas da cidade

Leitor puxou papo com um haitiano que trabalha num posto de combustíveis perto do IPA. Ele, na faixa dos 30 e poucos anos, contou que está há sete anos no Brasil e que se adaptou muito bem ao Rio Grande do Sul. Questionado sobre o frio, respondeu: - No início foi duro, mas aos poucos me acostumei. E todos os anos tomo vacina para não ficar gripado! Perguntado sobre churrasco, abriu um sorriso largo: - Muuuuito bom, mas caro... caro demais atualmente!

O dia seguinte

Passado o auge da festa dos 250 anos de Porto Alegre, cabe o enterro dos ossos, usando a analogia carnavalesca. Salta aos olhos o meritório trabalho do prefeito Sebastião Melo, que antes da eleição era considerado por muita gente apenas como promessa de ser um capataz de obras. Pois foi muito além disso, está mais para empreiteiro público linha de frente. Em resumo, surpreendeu positivamente.

O dia seguinte II

O que não deu tempo para a festa de aniversário por uma série de razões foi a remoção daquele feio dente cariado que se chama Esqueletão, na rua Marechal Floriano. Aquilo é uma afronta. Todo o Centro Histórico tem mau hálito por causa dele, bafo piorado pela esculhambação mercantil em toda a área. Há promessas de reformas profundas para breve, então, oremos e aguardemos.

Cirurgia musical

Além de apoiar a exposição sobre médicos que viraram nomes de rua na Capital, preparada pelo Museu de História da Medicina (MUHM) em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), homenageia a cidade, com música composta pelo presidente da entidade, o médico Marcos Rovinski.

Projetos municipais

O BRDE inicia uma nova etapa na parceria já histórica que tem com os municípios, passando a atuar também na estruturação de projetos para futura participação de parceiros privados, começando com a iluminação pública de Sapiranga.

Feira do varejo

A 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, na Fiergs, confirma a presença do cientista-chefe do Cappra Institute for Data Science, Ricardo Cappra, que atua como líder de pesquisas e criação de metodologias analíticas.

Desobediência civil

Pesquisa Datafolha mostra que 51% dos pesquisados apoia a suspensão de aplicativos que descumprem ordens judiciais. Aí é que está o drama. O percentual deveria ser muito maior, porque significa que 49% não estão nem aí para o Judiciário. Isso é praticamente a metade da população, caramba!

Reparação de danos

Em ação de reparação de danos morais, a 2ª Câmara Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis deu no dia 23 deu ganho de causa à autora do processo, vereadora Fernanda Barth (PRTB), contra a revista Fórum, que a citou de participar em grupo neonazista.

Os olhos da cidade