Malabaristas nas sinaleiras de Porto Alegre

Malabaristas nas esquinas não são novidade em Porto Alegre, mas nem sempre se observa duas gurias tentando atrair a atenção dos motoristas enquanto o sinal está fechado. Habilidosas, em princípio, elas têm mais chance de êxito do que os marmanjos.

Novos tempos de venda

Olhando-se os balanços do comércio de um tempo para cá, observa-se que lojas que tinham sua base de sustentação nos eletro-eletrônicos se deram mal. A observação é de um calejado empresário da área. O custo de se manter loja física em comparação com vendas online é monstruoso. Nada mais certo do que isso do ponto de vista empresarial.

Velhos tempos de venda

Mas do ponto de vista do consumidor, pelo menos o mais exigente, compras online são ótimas, desde que o produto dispense vendedores in loco. Como é que alguém pode ficar tranquilo comprando um par de sapatos pela internet, se o número serve e é confortável? Pessoas, especialmente mulheres, querem ver como ele fica no pé.

Nova marca



Edu Defferrari/GRUPO PANVEL/DIVULGAÇÃO/JC

O Grupo Panvel assumiu, ontem, a sua marca mais conhecida no mercado e apresentou uma nova identidade visual. Segundo nota divulgada pela empresa, o objetivo é potencializar a força do grupo, que inclui uma das maiores redes de farmácias do País, o laboratório Lifar e a distribuidora Dimed. O novo conceito do grupo liderado pelo CEO, Julio Mottin Neto (foto), é "todo o cuidado ao cuidar".



A tortura, agora eletrônica

Em 9 de março foi publicada a Lei nº 14.309/2022, que altera as disposições do Código Civil sobre o procedimento das assembleias condominiais. A principal alteração é a possibilidade de realização de assembleia de condomínio edilício por meio eletrônico. Já não era sem hora. Reunião de condomínio presencial é um sistema de tortura muito eficaz.



Além da comida

O MenuPOA de hoje, evento da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), recebe o executivo Carlos Ely, da Pirahy Alimentos, empresa que busca mostrar que sua missão vai além da comercialização de produtos para levar esperança a diversas entidades e famílias do Estado.

Panem et circenses

Nos tempos antigos, os governantes, reis e ditadores não descuravam de tornar acessível o mais universal dos alimentos, o pão. No tempos da Roma dos Césares, já se falavam em panem et circenses, pão e circo. Hoje, temos circo de sobra, mas o preço do pão poderá ser indigesto por causa da guerra. Se é que tem que subsidiar alguma coisa, é ele que tem que ser subsidiado.

Tempos de bergachope

É a gurizada consumidora de chope e cerveja quem pede ou é ousadia dos cervejeiros em oferecer chope de bergamota e até de marcela? Os puristas torcem o nariz e invocam os deuses da cerveja para renegar essas esquisitices, mas é o consumidor que decide. Faz parte do hedonismo desse mundo de cabeça para baixo.

Senar na feira

O Senar-RS marcará presença em mais um grande evento do agro: a Expoagro Afubra. O evento será realizado pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) em Rio Pardo (RS), de amanhã a sábado. Os participantes da feira - a maior do País relacionada à agricultura familiar - poderão participar gratuitamente das atividades promovidas no espaço do Senar-RS.

Exterminador de bactérias

Conforme pesquisa da Universidade do Arizona, o vaso sanitário tem 10 vezes menos germes do que a superfície de um aparelho eletrônico. Para barrar esse acúmulo, a SmartPlay Assistência, no Shopping Iguatemi (Loja 1.262) está limpando sem custo os conectores de bateria e de som de celulares e tablets.

A conta da imunização

Sempre se disse que no Brasil o vírus não pegou tão pesado na variante Delta e na Ômicron porque somos um povo disciplinado no quesito vacinas. Bem, alguma coisa está errada, porque 59 milhões de brasileiros ainda não tomaram a dose de reforço.

Sobrevivência urbana

O Congresso de Operações Policiais - COP Internacional, sediado pelo segundo ano em Florianópolis será realizado entre os dias 22 e 24 de março. Terá mais de 40 apresentações, além de uma feira paralela que conta com cerca de 100 empresas líderes nos segmentos de tecnologia, tático, outdoor e bélico.

Da boca para fora

Estranha a afirmação do governador e candidato a presidente João Doria (PSDB), apoiando o movimento que pede a Eduardo Leite para não sair do PSDB. Apoia, mas não assinou o documento.

Tudo em aberto

Se o governador Eduardo Leite teria ou não apoio nas diversas camadas do eleitorado é questão em aberto, até porque ele ainda não decidiu, e seu nome não foi juntado entre os candidatos nas pesquisas. Como mero palpite, o sentimento que se observa na Porto Alegre da classe média é de simpatia. Teria que analisar mais de perto.

Procura-se marceneiro