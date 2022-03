Pascoalino, de Páscoa

O coelho da Páscoa de Gramado recebeu seu nome. Após intensa campanha pelas redes sociais, o personagem foi batizado como Pascoalino. O anúncio foi feito pelo diretor de eventos da Gramadotur, Diego Scariot. Para chegar ao nome escolhido, os internautas sugeriram diversas opções na primeira etapa da campanha e, na final, chegou-se a ele.

De olho no retorno

Fechados para o público há dois anos, os campi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) voltaram a receber alunos na segunda-feira. O reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões, que assumiu em meio à pandemia, foi conferir de perto a volta gradual das atividades em todas as unidades na Capital. "A Universidade é sua gente", comentou.

Massacre

Se uma pessoa razoavelmente conhecida assistisse todos os vídeos que recebe pelo WhatsApp, o dia teria que ter pelo menos 36 horas.

Contra o feriado

O vereador Ramiro Rosário (PSDB) é contra o PL 608/2021, que torna feriado o dia 26 de março deste ano. A justificativa do autor da proposta, vereador Airto Ferronato (PSB), é que o feriado excepcional, válido somente em 2022, seria uma homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. Ramiro acha que prejudica o comércio.

Guerra numa hora dessas I

O mundo mal e mal está saindo de uma pandemia que destroçou as economias e, agora, a ameaça de nova cepa na China - para variar, né? E, então, um russo maluco quer a volta de um império do qual ele fez parte e que caiu de podre, nem que isso signifique o holocausto nuclear.

Guerra numa hora dessas II

Nessa briga toda, eu, você e o povo em geral somos bucha de canhão ou vítimas dos efeitos colaterais, seres desprezíveis em nome de quem os canhões falam. E o horror de ver crianças mortas e vidas despedaçadas em nome de uma idiotice mortal.

Reprodução assistida

PhD em Fisiologia de Reprodução e pós-doutor pela Genetics and IFV Institute nos EUA, Ricardo Azambuja acaba de ser alçado como diretor do Brasil no Conselho da Rede Latinoamericana de Reprodução Assistida. Ricardo é embriologista sênior e diretor do laboratório do Fertilitat.

Advocacia criminal

A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) nomeou o advogado gaúcho Aury Lopes Jr. como presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Criminal.

Negócios são negócios

A falta de veemência na condenação das atrocidades russas da esquerda brasileira, e de Lula em particular, faz sentido. Lula quer ficar de bem com Putin - pelo menos não quer ficar mal com ele -, de olho nos negócios, fertilizantes, trigo e petróleo do sobrinho de Stálin, quando e se for eleito. Negócios são negócios, inclusive para Jair Bolsonaro, que também evita ataque frontal.

O Esqueletão vive

Leitor pergunta a quantas anda a demolição ou reaproveitamento do esqueleto da Marechal Floriano. A prefeitura já passou dos entretantos, mas os finalmentes estão demorando.

Curso para diretor

O Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers) promove no dia 23 o Curso Básico para Diretor Técnico. A atividade é destinada a médicos que são ou queiram ser diretores técnicos.

Felicidade foi embora

E a saudade no meu peito ainda chora, diria Lupicínio Rodrigues. Por escolha da ONU, em 20 de março se comemora o Dia Mundial da Felicidade, artigo muito escasso nos dias que correm. Só quem está feliz é o vírus e artilheiro de tanque russo.

Tênis amigável

Depois de quatro anos de pesquisa e desenvolvimento, com apoio do MCTI, da Empresa Brasileira de pesquisa em Inovação Industrial (EMBRAPII), do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros de São Leopoldo, a Veja Fair Trade lançou o tênis Condor eco-friendly, com 53% do calçado produzido com materiais recicláveis.

Pensar Integrado

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS realizará amanhã e sexta-feira (18) a segunda edição da Jornada JucisRS de Interiorização, em Santo Antônio da Patrulha. O evento, com o tema "Pensar Integrado", contará com representantes de 23 municípios gaúchos e mais de 200 pessoas.

Cabeças rolarão?