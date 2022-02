Energia e investimentos

O Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, especial do Jornal do Comércio que faz um levantamento dos aportes realizados no Estado ao longo do ano, tem verificado uma tendência: o crescimento e a representatividade de investimentos na área de energia em solo gaúcho nos últimos anos. Alguns desses aportes bilionários são na área de transmissão.

Eólicas

Novo empreendimento em Santana do Livramento terá 302,4 MW de capacidade instalada

Vanderlei Tecchio/divulgação/jc

Outra frente que avança a passos largos é a de instalação de novos parques eólicos. Na semana passada, o destaque foi a confirmação pela CGT Eletrosul de que vai investir R$ 2,1 bilhões no parque Coxilha Negra em Santana do Livramento. A capacidade será de 302 MW e complexo ficará próximo ao parque de Cerro Chato (foto) no mesmo município.

Aporte bilionário

O Investômetro do JC, ferramenta que afere de forma online a soma dos investimentos somados no Estado ao longo do ano deu mais um salto. O grupo CPFL Energia, empresa que assumiu o controle da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) após vencer o leilão de privatização, confirmou na sexta-feira o plano de investir R$ 1,5 bilhão no Rio Grande do Sul até 2026. Matéria na página 9.

Expectativa em Rio Grande

Ainda na área de energia, o ano começou animado com o avanço nos trâmites para o complexo em Rio Grande, que prevê terminal de regaseificação e uma termelétrica a gás natural. O investimento do grupo espanhol Cobra é estimado em R$ 6 bilhões. Seria o maior aporte privado em valores nominais no Rio Grande do Sul. Depois da licença ambiental, falta a chancela da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Conjunto

O parque eólico Coxilha Negra é o sexto projeto bilionário com energia do vento anunciado recentemente no Rio Grande do Sul. Veja a lista:

Transformações na cidade

O titular da página comentou ao longo da pandemia transformações em parte do bairro Rio Branco em Porto Alegre, com o fim de operações, novas construções e outras mudanças. Pois agora veio uma safra de empreendimentos noturnos que formam um novo polo.

Fim do mundo

A sexta-feira, como se previa, foi marcada como dia de saída para o Carnaval. A pressa no trânsito ao longo dia era incomum. Parecia o fim do mundo em alguns casos. Todo mundo querendo se liberar para curtir o feriadão.

Trânsito carregado

Nas saídas de Porto Alegre, o trânsito estava carregado. Depois da movimentação forte na sexta-feira e em parte do sábado, restou a paz dos que ficaram na cidade.

Bares e restaurantes

Na rua Castro Alves próximo da esquina da Miguel Tostes, cinco operações iluminam a rua e animam a região com mesinhas nas calçadas. De um lado, o restaurante indiano Mantra e o bar de drinks Capone. Do outro lado da rua, o Sete Gastropub, o recém-inaugurado Pastra e o também recente Paparico Taqueria.

Centro de Oncologia

Hospital oncológico do Grupo Hospitalar Conceição passa por obras

LUIZA PRADO/JC

Ganha forma a cada dia o prédio de um novo hospital em Porto Alegre. Trata-se do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A previsão é inaugurar a estrutura ainda neste ano. Matéria no site do JC.

Boom no Litoral

A Reportagem Especial do caderno Empresas & Negócios desta edição mostra como o aumento da população no Litoral atrai novos negócios. É uma tendência há anos, que se acentuou na pandemia.

Implosão do presídio